El "tesoro" de Pau López

Pau López, portero español del Roma, disputó su primer partido como titular de la selección española en la goleada a Malta en Cádiz y se mostró agradecido a todos los entrenadores de su carrera para ayudarle a llegar a un momento inolvidable, con una camiseta que guardará "como un tesoro".

Con el dorsal 23 y una camiseta verdosa que quedará enmarcada para ser colgada en un sitio especial de la casa de Pau López. Así llegó la primera titularidad del portero nacido en Girona y sus primeros minutos oficiales, ante Malta, tras haberse estrenado en la segunda parte de un amistoso hace un año frente a Bosnia.

"Guardaré la camiseta como un tesoro. Al final son recuerdos que quedan para siempre. Igual que guardé con la que debuté ante Bosnia en partido amistoso, esta que es mi debut oficial y titular con España la guardaré como un tesoro", confiesa a los medios de la selección.

Pau no supo de su titularidad hasta el viernes, el mismo día del partido ante Malta en el Ramón de Carranza. "El míster siempre unas horas antes del partido hace la charla y es cuando da la alineación. Fue el momento en el que supe que iba a jugar".

"Jugar con la selección es el sueño de todos los futbolistas de pequeños y poder jugar con estos jugadores es una ilusión enorme. Es increíble poder jugar con España y los compañeros que tengo al lado", añadió agradecido.

El portero internacional se acordó de todas las personas que le han ayudado a llegar al mejor momento de su carrera. "Me acordé de mi mujer, de mis padres y mis hermanos que me han acompañado siempre desde el principio, de todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera. Parte de esto es gracias a ellos. Agradezco a todos los que me han apoyado, me han ayudado a crecer hasta jugar en la selección española".