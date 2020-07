La RFEF se olvida de Casillas: "No sé si le he hecho algo malo a la selección".

El portero español Iker Casillas se mostró contrariado este miércoles y sorprendió con un mensaje en redes sociales en el que pedía "perdón" a la selección española si había hecho "algo malo", en lo que sería su respuesta a un vídeo de la selección como recuerdo a la Eurocopa 2012 con apenas un segundo del capitán.



"No sé si le he hecho algo malo a la selección española de fútbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi selección", escribió Casillas en su cuenta de Twitter, enseñando un tono irónico o de resquemor por sentirse apartado en el montaje visual de la Federación.



Y es que la reacción del meta vino poco después de un vídeo en la cuenta oficial de la selección nacional en el que se celebraba el 8º aniversario de la conquista de la Euro 2012. Con aquel título, España hizo historia al encadenar Eurocopa (2008), Mundial (2010) y de nuevo la cita continental.



En el vídeo de 45 segundos, Casillas apenas aparece dos instantes, lo que trajo la respuesta del jugador que levantó aquellos tres trofeos, contrariado y usando ese yo "nunca me olvido". El propio Casillas había mencionado horas antes en Twitter la fecha del 1 de julio como un gran "recuerdo".



El ex jugador del Real Madrid anunció el pasado 15 de junio su renuncia a presentarse a las elecciones a la Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la "situación excepcional" de la pandemia de coronavirus y porque "quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo".