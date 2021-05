Caparrós: "Que no me eligieran seleccionador quizás fue el palo más duro de mi carrera"

Joaquín Caparrós puede ser seguramente el hombre del momento en Armenia. "Llámalo como quieras, referente quizás, pero lo somos todos. Ellos llevaban mucho tiempo sin sonreír, por unas causas u otras, y ahora lo agradecen", reconoció el seleccionador en una entrevista al diario Marca, donde repasa sus primeros meses al frente del combinado caucásico.

No en vano, Armenia va líder de un grupo en el que está Alemania y sólo el primero tiene el billete directo para el Mundial de Qatar, donde sueña estar y enfrentarse a España. "Eso sí que sería un pelotazo", aseguró a sabiendo de que estar en la cita mundialista sería toda una hazaña: "Soñar la gente sueña. Los profesionales tenemos los pies en el suelo y soy consciente de que será muy complicado, pero el destino ha querido que haya muchos meses por delante hasta los próximos duelos oficiales. Y, mientras llegan, para los armenios resulta espectacular verse líderes. Así que presumen. Luego vendrá lo que tenga que venir".

El utrerano también recordó el momento en el que llegó a sonar para dirigir la Selección española. "Fue una decepción para mí... y para mucha gente que sé que me quiere. Quizás el palo más duro de mi carrera, sí. Incluso tenía ofertas de equipos y dije no para estar libre durante la toma de decisión, por lo que me habían comentado gente de las territoriales y por lo que leía, pero no tengo ningún reproche hacia Villar. He hablado posteriormente con él y los entrenadores tenemos una rápida capacidad de olvido. Estaba desilusionado, pero no podía quedarme lamentándolo", admitió.

Por último, Caparrós también habló de la leucemia crónica que sufre y que se hizo pública en 2019: "Estoy muy bien. Tengo controles y a mi familia y amigos encima. Cuando me traen los de los rivales, ya les he dicho aquí que odio la palabra análisis. Que los llamen informe o como quieran. A mí el fútbol me ha dado muchísimo... y estoy en contra de la palabra jubilado".