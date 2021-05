Koundé y Fekir esperan este martes la sorpresa de Deschamps

Didier Deschamps, seleccionador francés, dará a conocer la lista de convocados de Francia para la Eurocopa este mismo martes. Una convocatoria en la que no se esperan demasiadas sorpresas, aunque las tres plazas extras que posibilita ahora la UEFA podrían darle opciones al bético Nabil Fekir y al sevillista Jules Koundé.

La UEFA, con motivo de la pandemia, ha autorizado a los seleccionadores una lista de 26 jugadores, los 23 principales y otros tres suplentes que no podrán vestirse en cada partido. Un margen al que se aferran ambos futbolistas.

Es cierto que Fekir ha ido perdiendo protagonismo a las órdenes de Didier Deschamps tras el Mundial de Rusia, aunque en los últimos meses ha entrado en alguna convocatoria, habiéndose perdido otra por cuestiones físicas. En la última lista, sin embargo, no entró, lo que le restaba opciones ahora para formar parte de los 23. Al haberse abierto el cupo luego hasta 26 podría acabar entrando.

En lo que respecta a Koundé, el sevillista es ya uno de los mejores centrales a nivel europeo. Es capitán general con la sub 21 'Bleu' y Deschamps lo sigue muy de cerca. Pese a ello, aún no le ha brindado ninguna convocatoria con la absoluta. Que su futuro pasa por ir con la 'Bleu' es indudable, aunque está por ver cuándo se materializa eso. Con la nueva lista se le amplián las opciones, pero a ello también aspira Fofana, su pareja de baile en la sub 21.

En cualquier caso, tanto Fekir como Koundé conocerán hoy cuál es su futuro y si finalmente acaban haciéndose con un hueco en la lista de Deschamps para la Eurocopa.