Aunque parezca mentira, Luis Enrique no se olvida del Big Data... ni del Betis

Los béticos Álex Moreno y Miranda, dos de los laterales que destaca el seleccionador, junto a Javi Galán, al ser cuestionado por una "posición cachonda" como el carril zurdo

La España de Luis Enrique goleó a Islandia por 5-0 en un partido amistoso que resultó un auténtico festín para la Roja. Un doblete de Álvaro Morata acabó con la resistencia nórdica durante la primera mitad, llegando una segunda mitad en la que la selección española fue muy efectiva, con otro tanto de Yeremi Pino y dos goles más de Pablo Sarabia.

Un marcador abultado en el que España se olvidó del carácter amistoso de la cita y en el que Luis Enrique dejó atrás las dudas generadas durante su convocatoria. Una lista en la que entre la sorpresas de Lucho no hubo ningún bético ni ningún jugador del Sevilla FC.

El propio Luis Enrique reconoció durante la rueda de prensa posterior al triunfo contra Islandia que a esta selección pueden venir "40 o 50 jugadores"; una abultada lista en la que el Big Data y la tecnología aplicada al fútbol demuestran que el Betis de Pellegrini debería tener una nutrida presencia.

Canales, Bellerín, Borja Iglesias, Juanmi, Álex Moreno e incluso el recién renovado Edgar son algunos de los futbolistas verdiblancos que, según el Big Data, podrían haber estado en la convocatoria de España para los dos amistosos del reciente parón liguero, frente a Albania e Islandia.



Luis Enrique, pendiente de los laterales izquierdo del Betis: Álex Moreno y Miranda

Y es que aunque Luis Enrique parezca tener un grupo más o menos configurado para su selección, Lucho ha demostrado que no está ajeno al Big Data, la Inteligencia Artificial... Ni al Betis. Lo dejó claro el seleccionador español cuando fue cuestionado ayer sobre el lateral izquierdo y la figura de Jordi Alba, haciendo alusión, entre otros, a los laterales zurdos de Pellegrini y el Betis: "Es una posición cachonda. Jordi Alba tiene algo que no tiene casi nadie, ese último pase. También están Gayà o Marcos Alonso, que hizo un partidazo. Si miro al Celta está Javi Galán. También Miranda o Álex Moreno del Betis".

Luis Enrique no sólo hizo alusión a un Álex Moreno que, lesionado, no podría haber entrado en la convocatoria de España pese a que 'Lucho' hubiera decidido llamarlo, sino que también tiene muy en mente a Miranda, quien viene cuajando excelentes actuaciones como ético desde el curso pasado, aunque últimamente vive ligeramente a la sombra de Álex, y quien, además, es todo un peso pesado dentro de la sub 21 de Luis De la Fuente.