Rubiales: "Piqué no es el único futbolista que me ha pedido ir a los Juegos"

Luis Rubiales compareció aclarando varios temas sobre el caso sobre la Supercopa de Arabia y la posible relación con la empresa de Piqué

Uno de los temas que salió fue de la pregunta del periodista José Félix Díaz acerca de la posibilidad de que Piqué haya pedido al presidente de la Federación ir a los Juegos Olímpicos.

"Igual aparece otro que lo pidió también y no es Piqué", comentó al principio Rubiales a la pregunta. Con la posibilidad de llevar hasta tres futbolistas mayores de 23 años a la selección olímpica, muchos futbolistas han abierto el ojo ante esta posibilidad al no poder haber disputado anteriormente cuando tenían la edad este campeonato.

Sergio Ramos es uno de esos futbolistas que ha manifestado querer ir, sin embargo no pudo contar ni siquiera para ningún entrenador por las lesiones que llevaba arrastrando durante toda la temporada, incluso no fue ni a la Eurocopa y hoy en día no entra en los planes de Luis Enrique.

Piqué le mandó un audio a 'Rubi' pidiéndole que le hiciera el favor de llevarle a los Juegos. La posibilidad de hablar de enchufe con el futbolista del FC Barcelona salió de la boca del periodista y no sentó del todo bien al presidente de la RFEF. "Fueron más los que me lo pidieron. No es una cuestión de enchufe. Hablé con De la Fuente de él y el otro, tú tomas las decisiones que tengas que tomar, faltaría más. Después Luis, visto está, tomó otra decisión. Así que enchufe poco. No es el único futbolista que me lo ha pedido", contó Rubiales.

También se habló la posibilidad de si otros futbolistas le llamasen para ir a la selección. "Mejor que no me llamen, porque el que me ha llamado no ha ido. Tenemos un gran equipo comandado por Molina, con unos profesionales excepcionales que trabajan con las herramientas que le damos. Mi obligación es tratar de darle las mejores herramientas posibles. Yo he venido aquí a rendir cuentas. Yo no puedo estar con chascarrillos, yo no puedo hablar de chascarrillos porque eso entra en mi intimidad", añadió el presidente.