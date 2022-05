Luis Enrique defiende a Rubiales de un "apaleamiento público" y explica por qué algunos futbolistas son convocados antes que otros

Ha extrañado la no llamada de jugadores en forma como Juanmi o Borja Iglesias y sí las de Marco Asensio o Ansu Fati

Luis Enrique, seleccionador de España, habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación para explicar su convocatoria de cara a los cuatro partidos que disputará la selección española con los que se cerrará de forma oficial la temporada 2021/2022 de fútbol. El técnico del combinado nacional defendió la llamada de algunos de los futbolistas como Asensio o Thiago y aclaró la situación de otros como José Luis Gayá o David de Gea, obviando a Juanmi y Borja Iglesias, jugadores del Betis, de los que se filtró que podrían haber estado en la lista. Además explicó al detalle el plan que tiene con Ansu Fati.

Primero fue cuestionado por Thiago. "Pudimos ver a Thiago ayer que se retiró. Hemos hablado con el jugador y en principio no reviste gravedad. Lo hemos convocado, está haciendo una gran temporada, no había tenido la oportunidad desde la Eurocopa. Estaremos a la expectativa de ver si llega a la final. En caso de que no, habrá que verlo con los médicos"

Sobre Marco Asensio explicó por qué lo convoca cuando juega menos que otros compañeros. "Es cierto que no está jugando tanto en su club. Para mí es importante lo que hacen en los clubes, pero es más importante lo que hacen aquí. Es un jugador interesante. Hay bajas en su posición. Si su nivel sube y él aporta lo que se le pide siempre tiene oportunidad de volver".

No se olvidó de Gayá y De Gea, dos fijos hasta hace poco. "José Gayá era un jugador fijo. Quizás le está pesando su temporada en el Valencia en cuanto a lesiones. Ha acabado la temporada bien. Su posición es en la que hay más competencia. Dudo que pueda usar un lateral de interior porque también tengo jugadores de gran nivel ahí. Deseo que se recupere y vuelva a su nivel. Hablé con David De Gea cuando no vino por primera vez y ya no me dedico a hablar con ellos. David puede volver a la selección".

Habló sobre la particularidad de estos partidos de selecciones, con la temporada acabada y de sus rivales. "Es una fecha un poco dura para los jugadores. Puedes estar más contento o triste según te haya ido la temporada con tu equipo y con ganas de irte de vacaciones. Hay competición oficial, que nos gusta y los convoco el día 30 para que lleguen con ganas. Mismas dificultades que otras selecciones. Son equipos que cuando juegan contra nosotros tiene un comportamiento diferente".

Una lista más o menos definida en la que puede haber sorpresas. "45 futbolistas más seis porteros tengo en la lista. De ahí tiene que salir la lista para el Mundial de Qatar. Es una lista para muchos jugadores".

Explicó que Ansu Fati es un jugador especial. "Ansu Fati es un caso aparte. Queremos darle el premio, queremos verle entrenar y darle una vuelta a la rutina a la selección porque es un hombre importante".

No abordó el tema de su renovación. "Creo que cualquier contestación anterior vale para esta. Estamos ilusionados de cara a la cita mundialista. Ya está".

Y finalmente no quiso excusarse en el calendario de cara al Mundial de Qatar. "Me preocupa cero. Hay igualdad para todos. Esta selección tiene un comportamiento de equipo. Ese es nuestro aval para el Mundial. Son las fechas que hay, es exigente para todos".

Luis Enrique, seleccionador de España, defiende a Luis Rubiales, presidente de la RFEF

"El tema de la Federación no nos afecta en nada. Es imposible vivir alejado del apaleamiento público que se le hace al presidente. Mostrarle mi confianza y el de mi staff. No sólo me baso en que conozco al presidente y a su manera de actuar. Como asambleísta que soy, confirmo que la Federación, la RFEF, tiene los máximos estándares de transparencia y hay una gestión espectacular. Hay intereses que se me escapan y que no voy a juzgar. El apaleamiento público no tiene sentido. Nosotros a nuestro trabajo", dijo Luis Enrique para defender a Luis Rubiales, añadiendo que ni el presidente ni Molina han intervenido nunca en su trabajo. "Si algo he sentido es respeto por mi profesión. Molina y Rubiales han sido futbolistas y saben donde llegan sus competencias. Soy yo quien toma las decisiones deportivas".