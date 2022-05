Berizzo ocupará el lugar de Pellegrini

Ante la negativa del técnico del Betis, el argentino será el nuevo seleccionador de Chile

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile anunció este jueves la llegada del argentino Eduardo Berizzo como nuevo director técnico de La Roja, escuadra que pasa por un complejo momento tras no alcanzar la clasificación a Catar.

A través de un comunicado público difundido esta tarde, el organismo rector del fútbol chileno informó que llegó a un "completo acuerdo" con el estratega y su staff técnico, a la espera de su presentación oficial frente a la prensa la próxima semana.

Se trata, según el presidente de la federación, Pablo Milad, de un "gran conocedor" del fútbol chileno que cuenta con una "vasta experiencia nacional e internacional".

"Le deseamos la mejor de las suertes en este nuevo proceso, rumbo a las clasificatorias y a los compromisos internacionales que tengamos", agregó el dirigente.

Berizzo cuenta con pasos como entrenador por Estudiantes de la Plata (Argentina), O'Higgins de Rancagua (Chile) -equipo con el que alcanzó el título en 2013-, además del Celta de Vigo, Sevilla y Athletic (España).

Chile se olvida de Pellegrini

De esta forma, Chile se olvida del entrenador del Betis Manuel Pellegrini, quien era la primera opción para ocupar el banquillo de la Roja por parte de la Federación de Chile.

Desde hace dos décadas, Pellegrini es el entrenador más importante de Chile, amén del más reconocido a nivel Mundial. Ha cosechado éxitos en Inglaterra y España, llegando a las semifinales de la Champions y habiendo triunfado también en Sudamérica, antes de dar el salto a Europa. De ahí que no sea de extrañar, tampoco, que Pellegrini sea siempre la prioridad para ocupar el banquillo nacional de su país.

Sin embargo, la Roja no estará en Qatar 2022 y Pellegrini tiene contrato con un Betis en el que le ilusiona el proyecto, amén de haber tocado ya plata ganando la Copa del Rey este año. Unos aspectos que dificultaban al Ingeniero cumplir uno de sus sueños, que es dirigir a Chile. Algo que le gustaría antes de retirarse, pero que entiende que ahora no es el momento.

Pellegrini, además, siempre ha manifestado que le encantaría trabajar para la federación de su país, como seleccionador, y constuyendo la base del fútbol chileno, pero no con la cúpula directiva actual. "Para mí, sería un orgullo dirigir a Chile. Pero, si vuelvo, es para un trabajo general en torno al desarrollo del futbol, para aspirar en un tiempo prudente y lógico a sacar una buena generación de jugadores. Será difícil volver a acercarse a la última, porque es una generación que no se da todos los días. (...) En mi país no quiero fracasar; si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen. (...) Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro; me encantaría mejorar el fútbol chileno. No en el sentido de ir a un Mundial, que eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo. Ahora mismo, soy feliz en el Betis y no tengo intención ni estoy buscando alternativas para irme a otro lado. No me lo planteo. Lo he dicho muchas veces... No comparo mi país con un club, pero, mientras tenga la alternativa de dirigir clubes, voy a dirigir clubes", sentenciaba semanas atrás Pellegrini.

Junto a Pellegrini, Chile también tanteó otros nombres, como el de Matías Almeyda, Ariel Holan, Beñat San José Gil o un viejo conocido del beticismo como Quique Setién.