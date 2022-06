Luis Enrique da esperanzas a los futbolistas de Betis y Sevilla

El seleccionador de España afirma que la lista para el Mundial de Qatar 2022 está siempre abierta

Luis Enrique, seleccionador de España, compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que el combinado nacional disputará mañana contra Portugal en el estadio Benito Villamarín, casa del Real Betis Balompié, a partir de las 20:45 horas. El entrenador habló no sólo sobre la UEFA Nations League y mando un mensaje de esperanza para aquellos futbolistas que sueñen con estar en el Mundial de Qatar, que se disputa entre noviembre y diciembre de este año 2022. "Los jugadores no son tontos, saben que la lista está siempre abierta. Espero que haya sorpresas antes del Mundial porque aparecerán jugadores jóvenes y no tan jóvenes a un gran nivel y es posible que nos puedan hacer mejores", dijo Luis Enrique, lo cual puede apuntar a Borja Iglesias, Héctor Bellerín, Sergio Canales o Jesús Navas, del Real Betis y el Sevilla FC, que están a un buen nivel de juego o han sido habituales en convocatorias anteriores de España.

Bien es cierto que sobre los laterales diestros hizo defensa de los que están ahora, mientras que volvió a abrir la veda en la demarcación de lateral zurdo, en donde está la candidatura de un Álex Moreno que ha mostrado un rendimiento excelso. "Estoy encantado con mis laterales derechos, Azpilicueta y Carvajal, pero sí destaqué (hace unos meses) que en el lateral izquierdo hay ocho o nueve jugadores para estar representándonos. Es bueno para mí, pero para un jugador es un palo porque hay muchos en tu sitio", argumentó el técnico asturiano.

Por otro lado, Luis Enrique volvió a reivindicar la figura de Ansu Fati. "Ansu está bien más allá de la situación que ha vivido esta temporada. Estamos para ayudarlo y veremos si es posible que tenga minutos. A él le vendría bien jugar, obviamente, pero esto son partidos oficiales y necesitamos que los jugadores estén al cien por cien", confirmando que confía en que el sevillano sea uno de los futbolistas que lideren a España hacia la consecución de se segunda Copa del Mundo.

En cuanto al partido con Portugal, negó que exista una gran rivalidad entre las dos selecciones a pesar de los enfrentamientos recientes que han tenido en grandes competiciones. "Más allá de la historia que seamos países vecinos siempre implica rivalidad, porque te peleas con el de al lado, pero es una rivalidad positiva más allá de los proyectos que tenemos en común para acoger el Mundial. Se puede ver un gran espectáculo, intentaremos que haya goles y espero que sirva como estímulo para que las aficiones se lo pasen bien".