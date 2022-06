Los números que evidencian la falacia de Luis Enrique para no citar a los delanteros del Betis ni a Aspas

El seleccionador español argumentó que "deben ser los primeros defensores" de la 'Roja', pero la estadística es sonrojante en su contra

Nada nuevo bajo el sol. Detrás de cada español aficionado al deporte rey hay un seleccionador frustrado que cuestiona cada convocatoria de Luis Enrique, quien, como todo entrenador, tiene sus filias y sus fobias. Le gustan unos, a los que va a llamar siempre estén como estén o hayan jugando mucho o poco con sus equipos, mientras que otros no le hacen 'tilín', por mucho que se salgan con los clubes que les pagan. La supuesta meritocracia no está olvidada, porque es cierto que el asturiano ha demostrado ser inmune a las críticas y ha contado con futbolistas insultantemente jóvenes que se han adaptado como un guante a la 'Roja', aunque sí se echa en falta que premie a jugadores que han merecido, al menos, la oportunidad de estrenarse o de volver a enfundarse la camiseta nacional.

A Sevilla hace bastante que no mira el otrora míster del Barcelona, que da una de cal y otra de arena al referirse a la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022, por primera vez incrustado en medio del curso, a lo Copa de África, y no en el verano anterior a la temporada en sí. Por lo tanto, dio a entender que, si alguien que no está yendo a la selección arranca la 22/23 como un tiro, le hará hueco, dando esperanzas a los Álex Moreno, Juanmi, Borja Iglesias, Canales, Jesús Navas, Rafa Mir o Joan Jordán, por citar algunos que estuvieron en las famosas prelistas. Sin embargo, su última coartada para no llamar a otros atacantes que encajen en su 1-4-3-3 es, como poco, cuestionable. En realidad, los números demuestran que su coartada no es más que una falacia.

Argumenta Luis Enrique que, para él, "hay características tipo para todos los delanteros en la selección, sean extremos o 'nueves'. En esta concentración, todos pueden jugar de '9' o 'falso 9'. Tienen que venir a asociarse, a generar superioridades (...) Existen unas condiciones claras que tienen todos los delanteros" que convoca: "Las exigimos en la selección y algunos en su clubes no las muestran. Si las cumplen, vuelven; si no, pues buscamos otra opción. Han de ser el primer defensor, correr como locos cuando no tenemos el balón. Lo tiene el 70% mínimo, por lo que deben cumplir con una serie de movimientos y, sin balón, su actitud debe ser bestial; son los primeros defensores claramente. Sin ellos, la selección no tendría alto nivel defensivo".

Hasta aquí, perfecto. Pero, como resume la mayoría de las interacciones que ha tenido la información publicada ayer por esta página web con las declaraciones del seleccionador nacional sobre el perfil deseado en sus puntas, parece que ha visto poco o nada los encuentros de dos de los señalados, casos de Juanmi y Borja Iglesias, llamados en el Betis no solamente a marcar tantos (39 entre los dos esta campaña, contando todas las competiciones y sin los dos que no les asignaron, el autogol de Manolo Reina en Mallorca y el del portero del Celtic en Glasgow), sino a 'matarse' en la presión para recuperar balones o forzar errores en la salida de los rivales. De hecho, analizando únicamente la estadística de balones recuperados por los ocupantes de las tres plazas de arriba en la 'Roja' de la presente citación, más la de los que se han quedado fuera, queda algo claro: la explicación de Luis Enrique no se sostiene.

El 'Panda' y Rafa Mir quedan fuera, porque ahí sus números son inferiores, pero, por ejemplo, cinco de los siete delanteros de la selección tienen registros defensivos peores que los de Juanmi y Aspas. Y se tienen en cuenta únicamente los duelos ligueros para que todos tengan las mismas oportunidades, porque algunos no disputaron competiciones europeas ni llegaron lejos en la Copa del Rey o la de los países en que militan. Con estos condicionantes, el de Coín presenta 106 robos (3,21 por partido), mientras que Iago recuperó 107 (3,05 de promedio). Únicamente Dani Olmo (62 y 3,26) y Sarabia (90 y 3,10) están por encima en este apartado que los 'pichichis' de Betis y Celta:

- Asensio 83 (2,67)?

- Morata 88 (2,51)

- Ferrán Torres 44 (2,44)

- De Tomás 67 (1,97)

- Ansu Fati 10 (1,00).