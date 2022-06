Luis Enrique espera sorpresas en su selección para el Mundial pero impone una condición

Luis Enrique defiende a Eric García: "Él sabe que si hubiera mejores, no vendría, pero como no los hay".

El entrenador asturiano también defendió a Eric García: "Él sabe que si hubiera mejores no vendría, pero como no los hay"

Luis Enrique, seleccionador del España, compareció ante los medios de comunicación antes de la disputa del tercer partido, correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League, que disputará mañana contra Suiza en el Stade de Genève. Tras dos empates consecutivos, el combinado nacional necesita de un triunfo para poder luchar por la primera plaza, la única que da acceso a la final a cuatro.

Luis Enrique habló sobre Ansu Fati, al que quiere mimar. "Me mantengo en lo que dije. Mucho tacto, mucha tranquilidad. Es un premio de volver a vivir y escuchar las premisas que tenemos en la selección. Está mejorando en la dinámica de entrenamientos y el ritmo de competición. Iremos poco a poco. Con Ansu no hay prisa. El nivel y la calidad está fuera de toda duda, pero es interesante ir poco a poco, como ya anuncié".

El asturiano no dio pistas sobre quién juega mañana. "Me han gustado la inmensa mayoría de los jugadores, me suelo fiar de lo que veo en los entrenamientos, hoy se ve el estado de los jugadores y repito, tomaré la decisión. Esta es una competición corta y los dos primeros resultados no han sido los que esperábamos y es evidente que necesitamos puntuar y ganar el partido para tener opciones de estar en la Final Four, pero de cara a la alineación ni yo sé qué voy a hacer, tengo una idea que suelo cambiar después del último entrenamiento".

Valoró el partido contra la República Checa. "El resultado condiciona claramente las sensaciones que tienes, en este caso después de ver el partido me reafirmo en que fue un partido complicado pero la selección hizo bastante más que el rival para ganar el partido, nos quejamos porque somos conscientes d que ganan los partidos los que hacen más goles y no los que crean más ocasiones. Hay unas premisas que se van cumpliendo, estoy contento de lo que vi pero no del resultado".

Defendió a Eric García. "No sé que puedo decir que no genere polémica. Si eres profesional tienes que estar preparado y hay jugadores que ponen más cachondo a algunos. Eric es maravilloso. Las críticas son injustas, pero hay errores que gustan a ciertos sectores, pero es un jugador espectacular y mientras sea seleccionador le voy a convocar. Yo voy a aguantar la presión y él es un futbolista curtido pese a su edad. Él sabe que si hubiera mejores no vendría, pero como no los hay y me encanta, adelante con los míos".

También lanzó un mensaje para los que no han sido convocados hasta ahora y sobre sus posibilidades de ir o no a Mundial. "No ha venido nadie nuevo, algunos que han venido y llevaban tiempo como Asensio, lo conozco perfectamente. Sorpresas no. Siempre digo que pueden aparecer sorpresas, ojalá salgan sorpresas. La selección que vaya al Mundial debería salir de los que han venido".