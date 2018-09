Caparrós no imagina un derbi en Estados Unidos

En la entrevista concedida a EcoDiario, a Joaquín Caparrós se le ha cuestionado sobre la polémica generada a raíz del deseo de Javier Tebas de llevarse algunos partidos de LaLiga a Estados Unidos. En concreto, le cuestionan si disputaría un derbi sevillano en 'territorio yankee'.

"No se podría trasladar a EEUU. Este derbi es muy diferente al resto de partidos y debe jugarse aquí. En cuanto a este tema hay que valorar dos aspectos: la marca del fútbol español que quiere crecer y la parte emotiva. Esta última no se puede perder y si a un socio le dices que para ver a su equipo tiene que ir a otro país, posiblemente no se abone más. Hay que meditarlo muy bien. El fútbol es un negocio, pero también es un deporte sentimental", ha defendido.