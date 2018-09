Caparrós: "Sé que soy un villano para el beticismo"

El derbi es uno de los temas que Joaquín Caparrós trata en su entrevista con ESTADIO. El director de fútbol del Sevilla cuenta cómo fue su primera experiencia en el palco del Benito Villamarín.

- Centrándonos un poco en su primer derbi como director deportivo. Sorprendió verlo con guardaespaldas durante las horas previas. ¿Cómo lo vivió? ¿Corría peligro su seguridad? ¿Fue una decisión personal, del club, de LaLiga...?

- No lo sé, eso seguro que tú lo sabes mejor que yo. Seguro que tienes la respuesta a todo eso. Fue una experiencia nueva ver el derbi así. Me contuve muchísimo. Sigo diciendo que me habría gustado estar entre los 500 que estuvieron allí, en la grada, pero también me contaron que habría sido complicado ese tipo de situación. Tuve que ir al palco, y creo que me comporté correctamente. Aguanté lo mío, pero yo eso lo llevo bien y lo peor fue el marcador final. Fue un resultado que no nos gustó a nadie. Que no vale hablar de justicia ni de injusticia, que es el resultado final. Porque yo soy de los que ni quiero impugnar los partidos ni quiero hacer nada; el resultado final es lo que hay y no hay que darle más vueltas.

- ¿Cómo vio la jugada de Roque Mesa y Pau López?

- Yo la tenía clara, y la prueba está en lo que decidió el comité. Pero no hay que darle más vueltas, eso ya es historia, son tres puntos menos que tenemos.

- ¿Tiene Joaquín Caparrós asimilado que es el principal villano del beticismo?

- Sí, estoy cómodo. Yo siempre he dicho que a mí me ponen mucho los derbis. Siento no haber podido estar en otro sitio, pues me habría gustado estar allí con los nuestros. En el palco, con corbata y tener que... Cuando se acordaba todo el estadio de mí, por ejemplo, me habría gustado poder levantarme al menos y haber mirado a todo el estadio como diciéndoles algo, pero no ha podido ser. La verdad es que nos dolió el perder de la forma que perdimos y no hay que darle más vueltas al tema.

- ¿Ha vivido alguna situación incómoda a lo largo de su vida por esa rivalidad?

- No voy a entrar en detalles. El que calla otorga. Pero sí ha habido situaciones, no ahora pero sí muy anteriormente, difíciles.

- ¿No cree que usted lo fomenta, en parte, con su actitud? No solo usted, sino también otros protagonistas con sus palabras.

- Puede ser. Yo el otro día me tuve que tragar las declaraciones (de Quique Setién). Impugnar el partido...

- A declaraciones así me refiero.

- Yo es que creo que lo decía en serio, que no estaba ironizando. A Quique, como es un purista del fútbol, no le gusta ganar como ganó, y por lo tanto dijo que podíamos impugnar el partido. Estoy seguro de que lo dijo convencido. Los que son puristas quieren ganar de otra forma, yo lo que quiero es ganar y ganar. No voy a entrar más.

- Es que es algo que a usted le sale de dentro, no es ningún papel o una imagen que proyectar, ¿no?

- Los que somos de Sevilla sabemos la rivalidad que hay. En mi barrio, Pío XII, cuando era pequeño no se echaban a pie los partidos; los del Betis a un sitio y los del Sevilla a otro. Así hasta el día siguiente, que jugábamos otro desafío, como lo llamábamos. Yo he vivido ese tipo de situaciones y mientras tanto siempre había bromas y risas.

- Pero esa rivalidad es más sana que la que se proyecta en los últimos tiempos.

- El pique tampoco está mal. Lo importante es que hagamos una buena temporada, que consigamos los objetivos marcados y que disfrutemos de esta campaña que tenemos por delante.