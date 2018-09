Caparrós: "La del Valencia no es mejor plantilla que la nuestra"

Tras una primera parte de la entrevista con ESTADIO Deportivo en la que Joaquín Caparrós hace análisis de sus primeros meses al frente de la planificación deportiva del Sevilla FC y de su primer derbi en el palco, el utrerano hace ahora balance de sus fichajes, explica las operaciones frustradas y pide tranquilidad con las renovaciones de Pablo Sarabia y Éver Banega, que, según sus palabras, están bien encaminadas.

- ¿Qué balance hace de su primera planificación como director de fútbol?

- Creo que ha sido un trabajo bueno, pero, como todo, los resultados se recogen al final de la temporada. El fútbol se planifica, pero los objetivos se consiguen al final y en función de esos objetivos se valorará el trabajo hecho. Estamos contentos, pero sabiendo que nos hemos tenido que dejar llevar por la gente que había y que tenían ya casi hecho el trabajo de toda una temporada. Creo que tenemos una buena plantilla, un buen entrenador y ahora la plantilla nos dirá hasta dónde podemos llegar en lo deportivo.

- ¿Considera que se ha dejado algo en el tintero este verano?

- Lo mejor es que estamos contentos con todo lo que se ha hecho. Tanto con la plantilla como con el técnico. Ya no vale lamentarse de nada; con lo que tenemos hay que competir. Luego está el mercado de enero, aunque esperemos que no haya que incorporar a nadie a no ser que sea por fuerza mayor, por lesión, que estamos teniendo pero que no son graves. Repito que estamos contentos con la plantilla que tenemos, que bajo mi punto de vista es más competitiva que la de la temporada pasada. Hemos reforzado puestos en los que considerábamos que había carencias. Pese a ello, todo el mundo sabe que al final del mercado tuvimos dos jugadores que estaban muy encaminados y que al final no cuajaron. Uno porque el futbolista, al final, decidió no venir y otro porque nosotros marcamos hasta dónde llegábamos a la hora de negociar y, por tanto, no se alcanzó un acuerdo. Pero eso, fundamentalmente, porque el Sevilla ahí tiene que imponer su personalidad como club.

- Se refiere a Portu.

- Sí, y a Mariano.

- En el caso de Portu, ¿era más una petición de Machín que una necesidad del equipo?

- Teníamos licencias y, al tenerlas, pues se nos planteaba la posibilidad de incorporarlo. Pero no era una urgencia. El técnico lo conocía, y por eso nosotros accedimos y el club insistió. Pero tras muchas negociaciones, incluso de presidente a presidente, pusimos sobre la mesa un tope, no económico, sino de hora. Ese tiempo ellos lo estaban manejando también (para conseguir un recambio) y... El Sevilla tiene que imponer su personalidad, y así pasó.

- Es decir, que se había llegado, incluso, a un acuerdo y que todo estaba a falta de que el Girona encontrara un recambio, ¿no?

- Daban la sensación de que sí. Lo que pasa es que ellos luego tuvieron un problema. Creo, pues hablo de la lejanía, que no pudieron incorporar al futbolista que querían y fueron alargando el tema; tuvimos que decir hasta aquí.

- ¿Queda esa incorporación para enero, o fichajes de ese calado ya no se contemplan en el mercado de invierno?

- En el fútbol, hablar para mucho tiempo... Si está lejos el mañana, imagínate enero. Nunca se sabe. Lo que sí, que nuestro curso empieza ahora, en octubre. Tenemos que empezar a movernos en el mercado en función de necesidades futuras y eso es lo que vamos a hacer, empezar a trabajar y poner nuestro sello. Tan importante es la secretaría como la cantera.

- ¿Considera que en el tema de Mariano fue utilizado el Sevilla como señuelo por el Real Madrid o por el jugador?

- No sé. Yo podría poneros aquí el audio, que no lo voy a hacer, de la conversación con Carlos Marchena, con Paco Gallardo, conmigo y con el futbolista. Ahí nosotros decidimos, pero si luego el futbolista cambia de opinión... No podemos hacer nada. Mariano, por activa y por pasiva, nos decía que quería venir. El futbolista decide que quiere jugar en el Sevilla, que quiere ser internacional con el Sevilla y que quiere volver al Real Madrid cuando triunfe en el Sevilla, luego... Pero bueno, eso ya es historia y, lógicamente, le deseamos lo mejor al chico.

- ¿Se olvida, entonces, de fichar a otro delantero?

- Estamos ahí, hemos incorporado a un delantero más de lo que teníamos el año pasado. Un chico en el que tenemos mucha confianza, que ha venido al Sevilla porque él ha querido. Tenía muchísimos equipos. Y eso es muy importante, pues nosotros lo primero que hemos hecho, antes de hablar de los aspectos económicos, es hacerlo con los futbolistas; eso es lo importante. Saber si realmente quieren venir, de nada vale lo otro. Hemos incorporado a un jugador que ha dicho 'no' a muchos equipos y quería venir al Sevilla. Teníamos a Muriel y a Ben Yedder y, por tanto, tenemos mayor competitividad que la temporada pasada.

- Un futbolista (André Silva) por el que hay una opción de compra a final de temporada que lo convertiría, con diferencia, en el fichaje más caro de la historia del club.

- Sí, porque eso es importante. También había otro futbolista con el que estuvimos hablando bastante tiempo, que era Borja Mayoral, con el que no nos daban opción de compra. Entonces nosotros decidimos que no podíamos traer a un jugador que hiciera una magnífica temporada que no nos dieran la opción de incorporarlo. Queríamos que nos pusieran opción de compra, pero el Real Madrid no accedía y por tanto decidimos no ir por ahí. Con André sí la tenemos y ojalá la hagamos valer. Da igual el precio de la misma, futbolista caro y barato va en función de su rendimiento.

- ¿Qué valoración hace de los fichajes realizados?

- Tenemos que dar tiempo. Se ha adaptado pronto el portero, pero hay que darles tiempo, pues no es fácil. La gente viene con una ilusión de venir al Sevilla, pero el nivel de exigencia, el nivel de la plantilla... Vamos a estar contentos con todos. Seguro.

- ¿Qué le ha costado más trabajo este verano, los fichajes o las salidas?

- Quizá las salidas, porque son jugadores que están en un club muy importante. El Sevilla es un equipo al que la gente quiere venir; a nosotros nos llamaban futbolistas, no vamos a poner nombres sobre la mesa, diciéndonos que querían venir. Jugadores que se han ido a otros equipos. Y es costoso el tema de las salidas, tienen contratos altos y es difícil. El tema de Ganso, por ejemplo, lo que ha prevalecido es que él juegue y coja confianza, pues es un chico que tiene contrato con nosotros todavía.

- ¿Qué se pretende con la cesión de Sergio Rico, sin opción de compra, a diferencia de la de Ganso o Corchia?

- Está claro. Que jugara, que tenga protagonismo en una liga muy importante y que él cogiera la confianza que perdió aquí. Por eso con Sergio no se puso la opción de compra.

- El canterano que no ha salido es Borja Lasso, pese a contar con ofertas para ello.

- Tenía una opción de salir, pero el futbolista confía en quedarse. Hablamos con el técnico y es un chico de la casa; un gran jugador. Seguro que va a tener sus opciones, la temporada es muy larga.

- ¿Por qué se acabó rompiendo la salida de Muriel al Sporting de Portugal?

- El Sporting nos lo ha pedido por activa y por pasiva, estaban como locos por el jugador. Pero Muriel quería seguir y el entrenador quería que se quedara; nosotros, encantados. El chico está convencido de que este año va a ser un año muy importante para él.

- ¿No considera, entonces, que falta un recambio para André Silva?

- Tenemos a un futbolista como André Silva, pero tenemos a otro que el año pasado metió 22 goles y que es Ben Yedder. Ir al mercado a por un futbolista que metió 22 goles, te piden 40 millones. ¿Me entiendes?

- Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero quizá le faltan centímetros para el fútbol de Pablo Machín y, por tanto, no vale para su idea de fútbol.

- Eso ya es una idea del entrenador. Para eso está la creatividad de un técnico joven como el nuestro y entonces le dará vueltas a la cabeza, como a los cuatro mediocentros que tenemos; los considero de las mejores líneas de la competición.

- ¿Cómo se encuentra Ben Yedder, que parece siempre partir con desventaja, ante este nuevo reto que le presenta Machín?

- Muy bien. Yo tengo una buena relación con él, también la tiene con el entrenador. Esto es muy largo. Este jugador, que al final lo que sabe es meter goles, se gana la confianza de los técnicos cuando sale y al final, como digo yo, te da el duro, los puntos. Por lo tanto, el futbolista, al igual que Muriel, si juega menos, estará más o menos contento. Pero es un jugador abierto, que habla con todos los compañeros. Entiende que la temporada es larga, exigente, y que por tanto va a tener oportunidades y que cuando le lleguen será cuando tendrá que decir aquí estoy yo.

- Se han filtrado muchos nombres este verano y, entre ellos, muchos planes 'A' que se han escapado y que han generado muchas críticas por parte del sevillismo. ¿Cómo explica eso?

- En esta sociedad, con todas las herramientas que hay, te colocan cualquier negociación que estás haciendo y te la venden como primera opción. Nosotros, no vamos a engañar, hemos estado tratando con muchísimos futbolistas. Respetamos todas las críticas, pero hoy día es difícil decir cuál es la primera opción y cuál es la segunda. Tienes una línea de trabajo que respetamos, pues estaba ya marcada, pero cualquier contacto de un agente en Brasil, Francia... Salta allí que estás interesado y a la velocidad que va todo eso... Os hacéis eco aquí y se genera un estado de opinión. En el fondo, yo creo que eso es hasta bueno; es señal de que un club como el Sevilla está abierto. Vosotros hacéis vuestra labor, que es que cualquier noticia, por pequeña que sea, hacerla pública, pues al final puede concretarse en realidad.

- Con quien sí lo tuvo mucho más claro fue con Pablo Machín.

- Sí, fue nuestra primera toma de decisión. Queríamos un perfil de entrenador que tuviera hambre, preparado, que conociera también nuestra liga, aunque él ha estado solo un año en Primera división. Creo que hemos acertado. Tiene nuestro apoyo, el del consejo de administración y el de toda la gente del Sevilla.

- Durante el documental 'Six Dreams', meses antes de que se concretara su fichaje por el Sevilla, puede verse a Quique Cárcel, director deportivo del Girona, asegurando que es "imposible" que el Villarreal o el Sevilla, como así acabó siendo, pudieran ir a por un Machín que por entonces todavía era su entrenador. ¿Ha sido una apuesta excesivamente arriesgada?

- Apuesta arriesgada fue cuando me contrataron a mí, cuando vino Juande Ramos o cuando se firmó a Unai por parte del Valencia, que venía del Almería. Todos los entrenadores hemos tenido una primera vez y qué duda cabe de que siempre hay riesgo. Puede ser, pero uno tiene que confiar en las posibilidades y sobre todo la propia persona, en este caso, Pablo Machín. No vayamos a unir juventud y hambre. Un hombre que quiere seguir creciendo, que está preparado. Carlos Marchena está muy encima suya, Paco y yo también. Dándole información de qué es el Sevilla, el club, la afición, la ciudad; él lo está recogiendo y se está dando cuenta de la grandeza de este club.

- Cambiando de tema. Uno de las primeras operaciones que tuvo que afrontar este verano fue la salida de Lenglet, bajo su cláusula, de 35 millones de euros. ¿Ha actualizado su política de cláusulas el club este verano con los nuevos fichajes, una vez que las antiguas hayan quedado desfasadas para el mercado actual?

- Esto es como todo, si tú fichas a un futbolista por cuatro o cinco millones, no puedes ponerle cien millones de cláusula. Si lo firmas por 14 ó 15, pues ya es diferente; se triplica lo que es la cláusula, como ha pasado con Promes. Va en función de lo que a ti te ha costado. Este verano han llegado futbolistas por los que hemos hecho una inversión más alta, proporcionalmente irán así las cláusulas.

- Este verano se ha dado un paso al frente en cuanto al gasto en fichajes. Hace un par de años era impensable pensar en gastare 30 millones de euros por Mariano. No hay otra alternativa, ¿no?

- Claro, pero eso es la solvencia, la solidez, el trabajo que se ha hecho. Uno no puede tomar esas decisiones y afrontar esos gastos si no tienes esa solvencia y buena estructura económica. Sería de locos. Paralelamente a eso, tenemos que ver también la inversión en la ciudad deportiva. Cuando la veáis... va a estar nueva, con despachos, gimnasios, inversión para la cantera... Invirtiendo en el estadio también. Paralelamente a la inversión futbolística, que es la que sostiene al club, también las otras en la mejora para el crecimiento de la entidad. El estadio va en fase, no se puede hacer más. Según me comenta el presidente se va a seguir creciendo en él.

- ¿Cuál es el objetivo real de la actual plantilla sevillista?

- Tenemos que ser exigentes, pero decir un puesto es mañana el titular de la entrevista. ¿Europa? Por supuesto. ¿Champions? También. Tenemos que exigirnos lo máximo, pero hay que ir paso a paso. No es cuestión de decir quiero esto. Ahora toca centrarse en el partido del Getafe, luego vendrá el partido de la Europa League. Frases de algunos de nuestros futbolistas, cuando jugamos el partido contra el Betis y nos clasificamos para jugar la ronda previa. Banega decía que era muy importante conseguir la clasificación porque somos jugadores que estamos acostumbrados a una cultura de jugar domingo-miércoles-domingo. Tenemos una cultura que, quizá, otros clubes no la tienen y a todo eso hay que acostumbrarse.

- ¿Es, entonces, la Champions un objetivo real del Sevilla?

- Por supuesto. Creo que hay tres o cuatro equipos que se están disputando lo que es la Champions y entre ellos está el Sevilla.

- ¿No considera Caparrós que el Valencia ha abierto brecha con el Sevilla y otros, como Betis, Villarreal o incluso Real Sociedad, han ido acortando su distancia con respecto al Sevilla?

- Yo te pregunto otra cosa. ¿Tú crees que el Valencia tiene mejor plantilla que la del Sevilla? En línea generales.

- Yo diría que sí. En cuanto al valor de mercado de ambas plantillas hay una diferencia grande. La delantera, con Batshuayi... ¿Usted no lo ve así? ¿Considera que están parejos los equipos?

- Nos pueden ganar en una línea, pero... están ahí. ¿La delantera? Sí, pero... ¿Cuántos juegan? ¿Y en el centro del campo? ¿Y en la portería? Hay que ver las plantillas. ¿Qué futbolistas vienen con mayor aureola? Ahí sí te doy la razón, sí, pero las plantillas tienen que verse. Nosotros somos el Sevilla y tenemos que aspirar a lo máximo. Con todos los respetos a la plantilla del Valencia, creo que no es mejor la del Valencia a la nuestra. Ni otras plantillas, parejas. Pueden ganar en unas demarcaciones, nosotros en otras. Como puede ser el Villarreal, la Real Sociedad o algún otro equipo que esté ahí y que pueda entrar a aspirar a ello.

- ¿El Betis? ¿Considera que se ha acercado al Sevilla en cuanto a plantilla y nivel?

- Sí, puede ser. El Betis es uno de esos clubes que, como hemos dicho antes por el tema económico de la televisión, se está acercando. El Betis tiene una tranquilidad social y al final lo está demostrando. Pero insisto, tiene que demostrarlo en las tres competiciones, que le van a exigir. Una exigencia que te tienen que solicitar en la competición europea, en la Europa League, en Liga, y en Copa.

- Ahora, una vez concluido el mercado, llega el momento de afrontar las renovaciones. ¿Cómo está la de Pablo Sarabia, que emplazaron para primeros de septiembre?

- Sí, estamos esperando. Ha habido este parón. Nos dimos tiempo por las dos partes, él me lo trasladó a mí y al presidente. Yo estuve hablando con su agente y me dijo que tranquilidad, por lo tanto ahora volveremos a retomar el tema. Queremos que se quede, él quiere quedarse y todas las partes contentas. Con el mercado cerrado, todos estamos más tranquilos.

- Otra renovación sobre la mesa es la de Éver Banega.

- Igual, se lo propusimos. Pero vino el Mundial, luego llegaron sus días de vacaciones y nuestras participaciones en las previas, una fase muy importante para nosotros, y lo aparcamos. Ahora lo trataremos porque él está muy a gusto en Sevilla. Sabe que la afición y el club lo quieren, por lo que todo se hablará.

- ¿Y Mercado? Acaba contrato y aún no se ha producido ningún contacto con él o su agente.

- Es cierto, todavía no ha habido ningún contacto. Hubo al principio de tal, con su agente. Pero ahora lo más importante es que se recupere. Vamos a hablar con él, pero sobre todo ese tipo de cosas hay que tener tranquilidad. Hay tiempo, mucho tiempo, que la gente coja la dinámica de competir, que tenemos muchos partidos, y todo se hablará en estos días.