Preud'homme quiere copiar a su rival para enfrentarse al Sevilla

El Standard no fue capaz de pasar del empate en Charleroi, en un partido en el que el equipo de Lieja se quejó de las continuas pérdidas de tiempo de su rival. Su entrenador, Michel Preud'homme, dijo tras el choque que, pese a todo, no descarta copiar la táctica del Charleroi en el Sánchez-Pizjuán. "En Sevilla trataremos de hacer lo que nuestro oponente ha hecho esta noche: perder mucho tiempo y romper el ritmo del Sevilla para no estar en problemas, pero no sé si en Europa lo adminitirán y nos dejarán hacerlo", ironizaba el belga.

El técnico se mostró crítico con su rival. "Me encantó el juego de mi equipo... cuando pudimos jugar. Han tenido muchas lesiones, lo que significa es que mi equipo es fuerte. Es normal que el árbitro diera 13 minutos de añadido (siete al final de la primera mitad, seis al final del segundo). Intentamos jugar al fútbol y ??ellos intentaron romper el juego, romper el ritmo, provocar errores, tirarse sobre el césped... Ha habido momentos en los que había tres en el suelo a la vez. También felicité a mi equipo por su encuestado físico, por lo general, los duelos individuales es uno de nuestros puntos débiles. Cuando veo el número de heridos en Charleroi esta noche, no nos fue mal en eso", señalaba.

Pese al empate, felicitó a su equipo. "Hemos creando oportunidades, pero nos faltó meterlas. Contra el Eupen estaba decepcionado, aquí no", subrayó.