Sevilla FC-Getafe: Enmienda para despejar las nubes

La ilusión se ha subido a una montaña rusa en Nervión. Propio de la idiosincrasia hispalense, de la cultura de los extremos y de la poca atención que se presta a la escala de grises. Propio de un sentimiento desbordado que calibra la realidad desde la pasión con los consecuentes altibajos entre picos elevadísimos y el descenso anímico a las profundidades.

Esta ausencia de término medio provoca las percepciones tan antagónicas sobre un mismo proyecto en función de la planificación primero y de los resutados después.y la cómoda clasificación para la Fase de Grupos de la UEL, para luego regresar a la, cita con tanto peso específico que minimizó de un plumazo las buenas sensaciones transmitidas con anterioridad por los nervionenses e, incluso, derivó en ciertas críticas hacia el técnico soriano.

Por ello, después de un parón para asimilar el revés de la rivalidad cainita y en el que poco a poco se ha ido apagando la prolongada polémica por la expulsión de Roque Mesa, el Sevilla retoma la competición con un propósito de enmienda que revitalice el ánimo del sevillismo y también el crédito de un equipo obligado a examinarse cada semana por la exigencia que le rodea. Porque Nervión espera esta noche más motivos para creer en este proyecto, para entusiasmarse y fulminar las dudas que reaparecen cada vez que no se cumplen las expectativas. Para ello deberá derribar el muro del Getafe de Bordalás, un rival rocoso, muy trabajado y con la aspiración de evidenciar que se encuentra en situación de incomodar en la lucha por Europa como ya hizo el curso pasado.

De momento, los azulones suman los mismos puntos que los de Machín, a los que forzará a explotar todos sus recursos para hallar espacios en su hermética telaraña. Porque los azulones propondrán una batalla en una franja mínima para desesperar a los locales, obligados a dinamizar el juego y dotarlo de velocidad, razón por la que, junto a la llegada justa del Mudo, Machín podría apostar de inicio por Quincy Promes junto a Sarabia en la segunda línea. Es la principal duda del once además de la que plantea el relevo para el lesionado Mercado, puesto por el que pugnan Gnagnon, Carriço e incluso el medio Amadou, aunque la lógica y el desembolso en verano apuntan al central francés. Por lo demás, no se esperan más cambios en el once, ya que, probablemente, las rotaciones las introducirá en el debut en la Fase de Grupos ante el Standard, consciente de la importancia de ofrecer hoy buena imagen y firmar la segunda victoria liguera. Lo mejor para despejar las nubes...