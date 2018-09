José Castro: "Creo en la plantilla porque la he parido durante el verano"

Ha tenido la oportunidad de hablar esta noche José Castro, presidente del Sevilla FC, en la presentación del nuevo libro del Área de Historia.

En primer lugar, el máximo mandatario sevillista ha resumido en una frase el encuentro que los suyos disptaron este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Getafe, ante el que cayeron por un 0-2 que no peligró en ningún momento. La falta de acierto del cuado de Machín en las área propició la segunda derrota consecutiva de los nervionense. Y así lo ha comentado su presidente: "Hemos sufrido una derrota dolorosa porque ayer no vimos lo que estamos acostumbrados y, aunque el equipo luchó, no estuvimos acertados".

En cuanto el colegiado vasco De Burgos Bengoetxea pitó el final del encuentro, las miradas y los pitos se dirigieron al palco nervionense. Una buena parte de la afición sevillista cogregada en el estadio pidió la dimisión del utrerano, quien "ha parido" un plantel que no está carburando como se esperaba. "Sí es verdad que esto acaba de comenzar, que hemos hecho un esfuerzo importante con esta plantilla y que hay que tener un poco de paciencia. Hay que creer en ella porque yo la he parido durante el verano, por eso quiero defender a los míos. A Caparrós, a Marchena, a Gallardo, a toda la dirección técnica y a un entrenador que tiene muchas ganas de triunfar y que tiene que adaptarse", ha proclamado el rector blanquirrojo.

Finalmente, Castro ha explicado que el cuadro de Machín está con ganas de seguir trabajando para darle la vuelta a la situación. "Ayer cuando bajé al vestuario para animar a los jugadores así vi a un grupo que estaban muertos de las ganas de volver a ganar y olvidar ese mal rato", ha relatado.

Así las cosas, el duelo más próximo para ello es el de este jueves, en el mismo escenario, ante el Standard de Lieja a las 18:55 horas, encuentro con el que se iniciará la Fase de Grupos de la Europa League para los sevillistas.