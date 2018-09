Machín: "Se ha visto ya al Sevilla que quiero"

Pablo Machín ha sido el protagonista esta noche de 'A Balón Parado', programa de la televisión del Sevilla FC, al que ha entrado el técnico soriano bromeando, pues "en persona" parece "más joven" que en la pantalla. Así las cosas, el técnico soriano ha tratado el momento actual del equipo, cómo lo convenció Caparrós para fichar o la planificación del utrerano, entre otros temas.

¿Le gusta Sevilla?: Más que Sevilla, entre el estadio y la ciudad deportiva, que es mi hábitat. Me gusta que cuando tengo una visita o viene la familia, pues lamentablemente no estamos juntos porque decidieron quedarse en Girona. Me siento un privilegiado por hacer lo que me gusta, muy poca gente puede decir que entrena en Primera división y más a un club como el Sevilla. Tienes que sufrir la lejanía de mis hijas, de diez y siente años. Las ves por teléfono pero no es lo mismo. Son gajes del oficio, como se suele decir.

Enfado tras la derrota ante el Getafe: Soy una persona que me gusta analizar el porqué de las cosas, no me enfado por enfadarme. Se trata de buscar las causas de las cosas y tampoco dramatizar. No me dejo llevar por el resultado, ni cuando ganamos todo es perfecto ni cuando perdemos todo es un desastre. Hay que sacar más cosas positivas que negativas en la vida.

¿Cómo vive los postpartidos?: Para el crecimiento personal creo que es bueno tener nuevos retos y para mí es estar en un equipo que compite entre semana y en fin de semana. Salimos tarde del estadio, siempre veo el partido y lo analizo. Realmente no me gusta ver el fútbol como un aficionado, pues como profesional analizo al resto de equipos. No veo muchos partidos de Champios, más allá de las semifinales y la final.

¿Hace usted los vídeos?: Mi analista Carlos hace los vídeos. Tenemos varias cámaras, la táctica en la que se ve todo el campo, la de Sevilla TV o la de la televisión, que para determinadas situaciones ayuda.

Inspiración: Hay veces que cuando ves otros partidos de fútbol piensas: 'podríamos hacer esto'. Sobre todo, cuando ves a otros rivales y ves cómo marcan a balón parado o cómo defienden. Intento hacerle ver a los futbolistas otras maneras que nos pueden venir bien para ganar partidos. Aunque eso se da pocas veces.

Sin tiempo para lamentarse, empieza la Europa League, de la que es cinco veces campeón: Veo el parche y pienso 'que sepas dónde estás'. Es una responsabilidad. Si el Sevilla ha crecido tanto en Europa, donde ha hecho sus mejores resultados, teníamos la obligación de clasificarnos para la Fase de Grupos, que muchos pueden pensar que es más fácil de lo que es. Hemos conseguido ese objetivo, que tenemos que disfrutarlo y llegar lo más lejos posible.

Porcentaje de preparación del equipo en este punto de la temporada: Ha habido fases en las que yo me he sorprendido de la capacidad de los futbolistas de acoplarse a un sistema de juego totalmente diferente. Los jugadores tienen mucha inteligencia táctica. He intentado hacerles ver los por qué y creo que los futbolistas lo asimilaron y lo han aceptado. Han habido partidos de Europa League en los que se ha visto el Sevilla que yo quiero, y en la primera jornada. Hay otros en los que las cosas no han salido tan bien. Lamentablemente no jugamos solos y hay muchísima igualdad. Un equipo supuestamente inferior puede darte la sorpresa.

Con las lesiones, ¿cambiará el sistema?: Las lesiones siempre afectan y el tener mala fortuna porque en una semana han caído tres importantes futbolistas de lesiones traumáticas, que es mala suerte. Puede decirse el sistema que quiera, pero lo importante para mí es la idea. Si pones en los carriles a Navas y Aleix estás diciendo que quieres jugar hacia arriba. Jugar con tres defensores te da muchas soluciones para la salida de balón, que lo hacen muchos equipos. Tratamos de tener superioridad y coger toda la amplitud del campo para tener opciones de pase. Creo mucho en el sistema porque me ha dado muchos frutos en el Girona y lo entrené dos años en el Numancia, aunque no lo llevé a cabo.

Planificación: Para mí, lamentarme después de acabarse el mercado, no vale de nada. Los futbolistas que tengo son los mejores, con los que tengo que competir. Todos los entrenadores querríamos que la plantilla mejorara con los mejores futbolistas como Messi, Cristiano, Ramos o Piqué. El entrenador es una parte más de un club y cuanto más grande, más decisiones tiene que tomar la gente. No me lamento de nada, me tengo que dedicar a entrenar y a sacar el máximo rendimiento a los futbolistas que tengo. Tenemos que ser un buen bloque.

Objetivo: Partido a partido es una realidad y es lo más lógico que hay. Sabemos que Madrid y Barcelona van a pelear por LaLiga, pero tienen que ir partido a partido ganando. Tenemos que ser un equipo competitivo, que es lo que yo quiero hacer. A partir de ahí seguro que vamos a ganar muchos partidos y vamos a estar lo más arriba posible. El año pasado 'in extremis' tuvo el acceso a competición europea y eso es lo que la historia reciente dice y manda. Me gustaría pelear, no cabe duda, por Europa.

Trayectoria: He sido exigente conmigo mismo porque en otras categorías no tienes tanta presión y te la tienes que meter tú mismo y al equipo. Tampoco he sido una persona que quería dar tres pasos antes de dar el primero. No pensaba que iba a entrenar en Primera división, quería entrenar en el equipo de mi tierra, sin prisas. Cuando estaba en el Numancia no pensaba que iba a ser de Primera división, quería hacerlo bien en Segunda. Fruto de hacerlo bien, ganándomelo yo, me siento un privilegiado de estar ahí. Tratas de hacerlo lo mejor posible por la afición, por ti y por la gente que te aprecia. El fútbol es sufrimiento también y, poco a poco, he ido consiguiendo cosas pero siempre marcándome retos que los viera asequible.

¿Cómo se entera de que el Sevilla te quiere fichar?: Tenía un contrato a largo plazo en el Girona, pero siempre me lo intentaban mejorar también. Hicimos buenos años, pero sí que sentía que ya tenía el suficiente bagaje para dar un salto. Siempre he dicho que tendría que valorar una oportunidad irrechazable. Creí que mi sitio era el Girona cuando me querían otros equipos fuertes de Segunda. Allí me trataron muy bien, la oferta se acercaba mucho a lo que yo creía que me merecía. Me habían dicho que había opciones, que había preguntado el Sevilla... pero si tengo un contrato con un club no me parece correcto hablar con otro. Me dijeron que mis representantes estaban hablando con el Sevilla de forma firme. Estaba en casa y recibí una llamada de Caparrós. Me avisaron mis representantes y me llamó Joaquín. Su llamada fue tan directa como lo es él. Me dijo que de fútbol no hacía falta que habláramos, que quería saber cómo era como persona, si me sentía preparado como persona. Caparrós me dijo que venía a un club muy grande con una exigencia muy alta y que querían dar un giro. Me convenció directamente, no sólo por el club, sino porque me mostraron una confianza en un entrenador que había demostraro que lo había hecho bien y que se merecía una oportunidad como esta. 'Estoy convencido de que nos va a ir muy bien a todos en el Sevilla', me dijo. Me comprometí con Joaquín en el mismo momento en el que me llamó y, luego, el tema de los representantes fue bastante sencillo. A los dos días o así vine para Sevilla.

¿Es diferente el Sevilla?: Hay situaciones que me sorprenden porque ves que es un club super grande pero, a la vez, el núcleo en el que nos movemos es familiar. Son gente, como Marchena, Joaquín y Gallardo, con el que hemos creado un vínculo afectivo. Siempre se han preocupado de saber cómo estoy y saber qué me hacía falta para estar bien en Sevilla.

¿Va mucho a su tierra?: Hace bastante que no voy a Gómara porque mi familia está en Girona. Gómara es un pueblo a 30 km de Soria. Me queda poca familia porque mi padre falleció hace año y medio y mi madre hace tiempo ya. Me quedan mi hermana y mi tía. Hace tiempo que no voy, las tengo un poco desatendidas.