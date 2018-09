Ben Yedder, especialista de tres en tres

Ben Yedder es un depredador del área, un jugador casi infalible de cara a portería, que suele aprovechar al máximo las ocasiones de las que dispone. No en vano, es el jugador más eficaz con la camiseta del Sevilla en lo que va de siglo, y eso que el franco-tunecino no ha partido en casi ninguna de las tres temporadas que lleva en el Sevilla como titular indiscutible. Pero eso no le ha impedido acabarlas como uno de los máximos goleadores nervionenses.

Ante el Levante volvió a ser titular, tras los dos goles anotados ante el Standard, y anotó el séptimo 'hat-trick' de su carrera, el cuarto con la camiseta del Sevilla, tras los tres firmados con la del Toulouse (todos en Liga).

Con los tres tantos anotados en la primera mitad en el Ciudad de Valencia, Ben Yedder igualó a todo un histórico como Davor Suker. Ningún jugador desde la marcha del delantero croata hace más de 20 años de Nervión había anotado tres goles en cuatro partidos diferentes con la camiseta sevillista.

Suker lo hizo ante el Espanyol en 1991, el Albacete en 1992, el Logroñés en 1994 y el Salamanca en 1996, mientras que el de Sarcelles se estrenó en la 16/17 con tres goles al Formentera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (9-1), repitió pocas semanas después en Liga ante la Real Sociedad (0-4), y la pasada temporada le metió tres al Maribor en la Fase de Grupos de la Champions (3-0), además del anotado el pasado domingo en el Ciudad de Valencia (2-6).