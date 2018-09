Mariano y el Sevilla se citan tras su 'affaire'

No se aventuró Joaquín Caparrós durante su entrevista con ED a reconocer que el Sevilla, quizá, había sido utilizado por el hispano-dominicano Mariano Díaz para acelerar su fichaje por el Real Madrid.

"No sé. Yo podría poneros aquí el audio, que no lo voy a hacer. Ahí nosotros decidimos, pero si luego el futbolista cambia de opinión... No podemos hacer nada. Mariano, por activa y por pasiva, nos decía que quería venir. El futbolista decide que quiere jugar en el Sevilla, que quiere ser internacional con el Sevilla y que quiere volver al Real Madrid cuando triunfe en el Sevilla, luego... Pero bueno, eso ya es historia", espetaba el utrerano, quien hoy, desde el palco, podría comprobar las evoluciones del delantero sobre el césped de un Sánchez-Pizjuán que se ilusionó con su fichaje.

Una grada que, lógicamente, no lo recibirá ahora con los brazos abiertos. Y es que Caparrós le desea "lo mejor al chico", pero a partir de mañana jueves... El delantero está empeñado en hacerse un hueco en el Real Madrid y, de contar con una oportunidad hoy, no escatimará en su deseo de ver portería, algo que nunca ha conseguido en sus dos enfrentamientos frente al Sevilla hasta la fecha. No pasará inadvertido en Nervión.