Sarabia: "¿La renovación? Quiero hacer una buena temporada"

Pablo Sarabia es uno de los jugadores más fiables y en forma de la plantilla del Sevilla en estos momentos. El jugador, que contó con importantes ofertas el pasado verano, sigue esperando un gesto de buena voluntad por parte de la dirección sevillista y que ponga el valor el trabajo que lleva realizando en el equipo desde que llegó. Con dos años más de contrato por delante, "éste y otro más", el jugador confiesa en Onda Cero que en estos momentos su prioridad es hacer una buena temporada, consciente de que ello le ayudará a la hora de negociar la renovación de su contrato.

"¿La renovación? Ahora estoy muy centrado en la temporada y quiero hacer un buen año para que todos salgamos repercutidos y estemos contentos al final", ha declarado en el Transistor, donde además habló de sus sensaciones antes del encuentro ante el Real Madrid de esta noche.

Para el atacante sevillista, la presión del Sánchez-Pizjuán, un campo hostil para los blancos en los últimos años, será fundamental para "tratar de dejar los tres puntos en casa". "Este estadio le suelen poner las cosas muy complicadas al Real Madrid. La afición aprieta mucho y esperemos que tanto ellos como nosotros lo demos todo para conseguir los tres puntos".

Sarabia agradece la ausencia de Dani Carvajal por unas molestias musculares. El jugador sevillista, amigo de la infancia del madridista, le ha 'recomendado' vía telefónica "que tarde uno par de días más en recuperarse".

Para terminar, Sarabia también se ha referido a la relación que mantiene la grada del Sevilla con el capitán madridista Sergio Ramos. "No me siento incómodo por él porque en este caso cada uno tiene su opinión acerca de Ramos. No me afecta. Yo lo que quiero es ganar y que ellos estén lo más incómodos imposible en nuestro campo".