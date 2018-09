"Sergio Ramos quería un contrato de por vida en el Sevilla"

Vuelve Sergio Ramos al Sánchez-Pizjuán y, una vez más, volverá a crear su presencia cierta crispación entre los aficionados del Sevilla FC, por los muchos episodios vividos desde su polémica marcha, hace ya 13 años, y pese a que Joaquín Caparrós logró la pasada temporada echarle algo de agua al fuego.



Sobre su salida existen varias versiones (si quiso irse o no, si el Real Madrid pagó realmente la cláusula...) y la última la ha ofrecido Luis Villarejo, director de Deportes de EFE, en El Chiringuito, donde aseguró en la noche de este martes que el central tenía la intención de vestir toda su carrera de blanco... y rojo.



"Del Nido no lo explicó bien a los aficionados del Sevilla. Sergio Ramos tenía un ofertón del Real Madrid, pero también negoció con el Sevilla porque su intención era la de firmar un contrato de por vida", explicó el periodista.



Seguramente, muchos piensen que se trate de una información interesada, aunque, en cualquier caso, no parece que lo de Ramos y la afición nervionense tenga ya mucha solución... Mejor, en cualquier caso, que haya paz.