Machín advierte: "El halago debilita"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha repasado este mediodía en rueda de prensa el estado de la plantilla nervionense antes de viajar a Eibar donde el sábado disputarán la séptima jornada de Liga. "La idea clave es competir, así estaremos más cerca de conseguir la victoria. Hay varios condicionantes a tener en cuenta, uno fundamental es el descanso, tenemos menos que nuestro rival. Tenemos muchas bajas, la plantilla se quedó justa no en calidad pero en número de jugadores, y ahora con las lesiones tenemos menos alternativas. La teoría dice que el Eibar hizo en el último partido unos ocho cambios la última jornada con respecto al equipo que consiguió la última victoria. Esperemos competir de la mejor manera", ha explicado.

No hay tiempo para disfrutar de la victoria ante el Real Madrid: "Lo mejor que nos hubiera venido es disfrutar esta victoria toda una semana pero la Liga es así, la inmediatez de jugar entre semana o competición europea nos hace cambiar el chip. Siempre digo que el halago debilita, podemos decir que volvemos a la realidad, al fútbol de currárselo fuera de todos los flashes y donde la actitud y el cuerpo a cuerpo va a determinar mucho. El año pasado el Sevilla hizo uno de sus peores partidos allí, no entró con la predisposición necesaria y nos tiene que servir. Va a ser un partido luchado y competido porque así lo propone siempre el Eibar. Ahora damos prioridad al partido que tenemos. Queremos ganar todos los partidos. La Europa League la hemos empezado bien pero no nos podemos permitir un error, la Liga es igual, mejor no tener un tropiezo. A ver si conseguimos recuperar a gente para la causa porque la exigencia es muy grande".

Si no llega Arana, quién ocupara el carril izquierdo: "Mi trabajo es pensar y darle vueltas. He barajado varias opciones, entre ellas está la de Sarabia, ya jugó de carrilero con Sampaoli. El otro día pusimos a Nolito aunque sabemos que no es su posición. A partir de ahí poco más tenemos, podemos mirar también a la cantera. Vázquez está lesionado y un poco verde todavía. A uno, lo vamos a poner, vamos a jugar con once seguro".

La confianza del entrenador: "Tenemos que estar acostumbrados. El entrenador es el mismo después del partido ante el Getafe y el Madrid. El entrenador confía en sí mismo cuando gana al Madrid que cuando pierde con el Getafe. Sigo pensando exactamente igual, la afición es la mejor de España, para mí lo es. La pasión va dentro del fútbol, es pasión y aquí se vive así. Me gusta, y percibo que la afición también es inteligente. Así se lo digo a los futbolistas, que el compromiso y la actitud es innegociable, mientras sea así, será una comunión perfecta".

Con la victoria al Madrid, cambian los objetivos: "Cuando llegué aquí los objetivos que el Sevilla me demandaba ya eran importantes, por que le ganemos al Madrid vamos a competir la Liga... Te puedo decir que sí pero son palabras. Los jugadores son los primeros que quieren competir todo pero hay que demostrarlo. Tenemos que tener cordura, mesura, tranquilidad y seguir una línea de trabajo. Eso nos dirá dónde podemos llegar".

Son alcanzables Madrid y Barça este año: "No sé si Madrid y Barça están más flojos o no. Me gustaría pensar que el resto estamos muy bien, es más llegar a ellos en un partido puntual que en una Liga tan larga. El Atlético cada día es menos tapado, si hacen las cosas como en los últimos años pueden aprovechar los fallos de los dos favoritos".