Machín apela a "cambiar el chip, porque el halago debilita"

Sevilla, 28 sep (EFE).- El técnico del Sevilla, Pablo Machín, apeló a "cambiar el chip" en vísperas del partido del sábado en Eibar, tras haber goleado su equipo al Real Madrid (3-0), "porque el halaga debilita" y ahora vuelven "a la realidad, al fútbol de currárselo sin flashes y donde la actitud y el cuerpo a cuerpo van a mandar mucho".

En rueda de prensa, el entrenador sevillista dijo este viernes que el de Ipurúa va a ser "un partido luchado y competido, porque así lo propone siempre el Eibar", y al que su equipo llega con un cansancio acumulado, "más que el de los rivales", pues la plantilla se ha quedado "justa, no por calidad", sino por las lesiones, hasta cinco.

"Las circunstancias nos hacen difícil dar descanso. El Eibar en el último partido hizo ocho cambios, así que eso condicionará, pero esperamos que saquemos lo mejor de cada uno, competir de la mejor manera y jugar en equipo", subrayó el soriano, que recordó el 5-1 encajado la pasada campaña por el Sevilla ante los eibarreses.

Afirmó que esto les "debe servir para estar prevenidos", pues el Sevilla ya sabe "lo que es padecer" en Ipurúa, ya que en ese último precedente "no entró con la predisposición que se debe" al campo y "le hicieron gol" nada más comenzar el choque.

Machín aseguró que ahora están centrados en este encuentro y no en el del jueves de la Liga Europa en Rusia frente al Krasnodar, y advirtió de que en la competición continental no se pueden "permitir ni un pequeño error", mientras que en la Liga quizás "un tropiezo se puede recuperar, pero es mejor no tenerlo".

"Ya buscaremos a los mejores jugadores para jugar en Europa; a ver si recuperamos a gente, pues la exigencia es muy grande y el esfuerzo de los jugadores, incuestionable. Eso nos tendrá que pasar factura, pero ojalá sea muy tarde", recalcó el preparador sevillista.

Preguntado por los problemas en el lateral izquierdo ante las molestias del brasileño Guilherme Arana, aunque trabajó este viernes con el grupo y ha sido convocado, y las lesiones de Sergio Escudero e incluso del jugador del filial Javi Vázquez, indicó que, por si fuera necesario, ya ha barajado algunas opciones alternativas y una de ellas es la de Pablo Sarabia.

También destacó el nivel y el compromiso de jugadores como el meta checo Tomas Vaclik o el argentino Éver Banega, y aseguró que, a pesar de que parece estar de moda hablar de la bajada de nivel de Real Madrid y Barcelona, ambos "tienen más argumentos que los demás y son candidatos a ganar todo".