Machín: "Les he dicho a los jugadores que tenían que jugar los mismos porque se lo han ganado"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha querido mostrar su alegría por el resultado conseguido en Ipurua y por alargar así el buen momento de forma que vive su equipo. El técnico soriano, además, ha querido brindar la victoria a los aficionados que han sufrido el percance de la caída de la grada.

Machín valora el gran esfuerzo realizado por el equipo: "Lástima que no hayamos podido redondear al marcador con la portería a cero pero bueno. Creo que ni los jugadores ni el partido se merece que recuerde esto pero bueno. Hemos entrado bien en el partido para competir contra un equipo que te exige mucho y que estaba mejor que nosotros en lo físico, pero creo que por la inercia que traemos estábamos en disposición de ir a más. Hemos necesitado hacer un sobre esfuerzo, tácticamente hemos estado muy bien. Hemos aprovechado los errores cuando ellos se echaban adelante. Creo que hemos podido marcar un gol más en el primer tiempo".

Sobre la caída de la grada: "Esperemos que quede en una anécdota. Desde aquí les brindamos esta victoria, quizás sea un bálsamo para la gente que pueda tener alguna herida, me han dicho que no es nada de grave y lo mejor es que nos puedan ver cuanto antes otra vez".

El Sevilla ha jugado con el mismo once que ganó al Real Madrid el pasado miércoles: "Teníamos que darle vueltas a la cabeza pensando en este partido, en lo que podía suceder, yo les he dicho a los futbolistas que tenían que jugar los mismos porque se lo han ganado y han competido muy bien. Además tenían que demostrar que pueden jugar bien contra cualquier rival. He pensado en hacer algún tipo de rotaciones pero creo que arriba teníamos que alargar la buena racha goleadora, nadie podrá echar nada en cara a los jugadores".