De Banega y Mudo, de Amadou y Gonalons

"Se nos ha caído Gonalons, un futbolista muy importante para nosotros por sus condiciones defensivas, y el otro día lo hizo Amadou. No tenemos jugadores especialistas en esa zona", se lamentaba recientemente un Pablo Machín que repite en las ruedas de prensa que no les queda "más remedio que aguantar". Y vaya si lo está haciendo su equipo, pese a jugar sin mediocentros defensivos. ¿O sí está jugando con dos?

Los números dicen que sí. No en vano, Éver Banega está entre los máximos recuperadores de LaLiga y Franco Vázquez lleva dos partidos, ante el Real Madrid y el Eibar, siendo el jugador que más balones ha robado (nueve y nueve).

Los datos llaman poderosamente la atención porque se trata de dos futbolistas de corte ofensivo, de un distribuidor clásico y de un mediapunta que ha llegado a jugar como 'falso 9'.

Es cierto que Banega actuó en sus inicios, con Boca y Argentina sub 20, como '5', pero también que su misión era más la de iniciar el juego que la de destruirlo. Ante el Eibar, se hizo con ocho balones y prácticamente todos se los agenció en el borde del área de Vaclik. Muy atrás y, pese a ello, logró un doblete -con sólo dos disparos- y fue el 'cerebro' del equipo (ningún sevillista dio más pases que él, 31).

Lo del 'Mudo', no obstante, sorprenderá aún más, sobre todo a quienes decían aquello de que no corría. ¿Cómo puede un jugador que es -supuestamente- lento y flojo llegue a ser el máximo recuperador de un equipo en dos partidos consecutivos? Quizás porque al estar poco y mal rodeado, como con Berizzo y Montella, diese esa falsa sensación de que apenas se movía. Machín le ha situado en una línea de cinco, donde puede estar más cerca de los demás, que es como mejor se siente.

No en vano, en Eibar, como se aprecia en la imagen de sus robos (seis de los nueve fueron en la izquierda), estuvo siempre muy cerca de Arana, para que no le hicieran un dos contra uno, algo que resultó a la postre clave para que los centrales no tuviesen que acudir a ayudar al brasileño a la banda y, por tanto, pudiesen quedarse en superioridad dentro del área ante los dos delanteros del Eibar, que juega a entrar por fuera y rematar. Hasta 43 centros intentaron los locales, sin que Kike García ni Sergi Enrich los oliesen. Y la cuestión es que como mediocentro sigue aportando pausa, distribuyendo, regateando, provocando faltas y llegando.

Porque Banega y Franco Vázquez están haciendo de Banega y Franco Vázquez, pero también están haciendo de Maxime Gonalons e Ibrahim Amadou. Sin la implicación y el rigor táctico de ambos sin balón, este buen Sevilla, tercero en la tabla, no sería posible. A ver si va a ser verdad que el único músculo necesario en el fútbol está en la cabeza...

Recuperaciones de Franco Vázquez ante el Eibar:

Recuperaciones de Banega ante el Eibar: