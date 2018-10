Gattuso añora a André Silva: "Hicimos lo posible por que se quedara"

No está teniendo Genaro Gattuso un inicio fácil de temporada con un Milan que no termina de recuperar la grandeza perdida. Ayer el ex jugador salvó su primer 'match ball' con una victoria por 1-4 sobre el Sassuolo, pero siguen en la décima posición. Las dificultades por las que atraviesa la entidad empujaron a jugadores como André Silva a salir.

Lo ha vuelto a reconocer el propio Gattuso, al que ayer le preguntaban por la espectacular racha del delantero del Sevilla. "Él no quiso quedarse, quería irse a toda costa... ahora está haciendo muchos goles. Nosotros hicimos todo lo posible para que se quedara, pero decidió marcharse, igual que Bacca al Villarreal", dijo Gattuso.

André Silva es Pichichi de LaLiga y uno de los máximos goleadores de las cinco grandes ligas con siete dianas. Unos números que le ponen a la altura de futbolistas como Freddy Kanouté cuanto a mejores arranques goleadores en el campeonato nacional. Las expectativas con las que llegó a la capital de Andalucía las está sobrepasando con creces.