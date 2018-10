El Sevilla se siente seguro con Vaclik

El internacional español Iker Casilla, campeón del mundo y bicampeón de Europa con la selección Española, protagonizó una campaña publicitaria de una conocida compañía de seguros que se caracterizó por entonar a modo de melodía un histriónico eslogan que decía así: "Me siento seguro". Y precisamente así es como actualmente se sienten Pablo Machín y Joaquín Caparrós, después de que la llegada del utrerano a los despachos del Sánchez-Pizjuán como director de fútbol del Sevilla Fútbol Club trajera consigo, entre muchas otras cosas, una remodelación de la portería sevillista que supuso la marcha a la Premier, en calidad de cedido al Fulham (sin opción de compra), de Sergio Rico y la venta de David Soria (con opción de recompra) al Getafe, arribando el internacional checo Tomas Vaclik al arco sevillista. Un fichaje que, con permiso del goleador portugués André Silva, podría ser calificado a día de hoy como el mejor refuerzo blanquirrojo de la primera planificación deportiva dirigida por Caparrós, habiendo sumado puntos para su equipo y habiéndolo salvado, literalmente, en momentos en los que su protagonismo se antojaba clave.

Sin ir más lejos, días atrás, frente al Levante, detenía un penalti que bien pudo ser el 2-2 de un partido que acabó 1-6 para los de Nervión; la goleada más abultada de la historia del Sevilla FC como visitante en LaLiga. Una suerte a la que no estaban acostumbrados en los últimos años en Eduardo Dato y que sirve como ejemplo claro de que el conjunto blanquirrojo ha salido ganando con el cambio en la portería. Así lo ponen de manifiesto los datos que Fran Martínez, graduado en matemáticas y especialista en estadísticas para el fútbol (@LaLigaenDirecto), ha cedido en exclusiva para ESTADIO Deportivo. Y es que el ex del Basilea, que ha encajado diez goles en 14 partidos oficiales como sevillista (promedia menos de un gol por partido; 0,71) y que ha dejado la portería a cero hasta en siete ocasiones (dos en LaLiga y cinco en las rondas previas de la Europa League), goza de un 50% de acierto a la hora de las penas máximas, habiendo detenido uno de los dos penaltis que le han lanzado como arquero sevillista. Uno más que David Soria, que no detuvo ninguno de los tres lanzamientos que le tiraron desde los once metros (dos goles y uno fallado por el lanzador) y justo los mismos que Sergio Rico, quien, de 15 penaltis, le anotaron 11, dos fueron fallados por el lanzador y detuvo dos, aunque uno de ellos lo acabó encajando al rechace (ante el Málaga; le detuvo a Sandro y anotó Juankar). Ese, precisamente, fue el noveno penalti que el de montequinto recibió bajo palos, no habiendo detenido ninguno de sus ocho primeros penaltis. Pero no brilla sólo ahí el checo Tomas Vaclik, sino que también pulveriza a sus antecesores en lo que a promedio de goles encajados se refiere, siendo su 0,71 bastante inferior al de David Soria (1,06 por partido; 38 goles encajados en 36 encuentros) y, especialmente, al de Sergio Rico, con 1,28 goles por partido: 218 tantos recibidos en 170 citas oficiales como arquero sevillista. Es decir, que las sensaciones que el actual portero sevillista transmite bajo palos van de la mano de las estadísticas.

Para más que ninguno

También son significativos los números que presenta Vaclik hasta la fecha en el campeonato doméstico, en el que se han disputado siete jornadas hasta la fecha. Habiéndolo jugado todo, el sevillista destaca como uno de los arqueros de LaLiga en lo que a goles por tiros del rival se refiere, siendo el cuarto que menos recibe, con un total del 9,7%, empatado con el espanyolista Diego López. Sólo Masip (Valladolid; 9,5%), Oblak (Atlético de Madrid; 6,6%) y Asenjo (Villarreal; 6,5%) promedian un porcentaje mejor. Todo eso, pese a ser uno de los arqueros de Primera división a los que más le tiran sus rivales, con un total de 72 remates; solo menos que a Oier (Levante; 107), Pacheco (Alavés; 81) y Bounou (Girona; 76).

Unos números envidiables que toman aún más relevancia si se comparan con sus antecesores en la portería sevillista. En las siete jornadas que Vaclik lleva defendiendo la portería sevillista en LaLiga, el internacional checo acumula 25 paradas, destacando, nuevamente, sobre lo hecho anteriormente tanto por Soria (quien este año está cuajando, también, un destacadísimo inicio de temporada con el Getafe) como por Rico (que no acaba de encontrar su sitio en el Fulham). 16 paradas para Soria en las 17 primeras jornadas de la 17/18, frente a las 11 de Rico, que en los dos cursos anteriores acumulaba 18 paradas.