André Silva: "No esperaba marcar siete goles en siete partidos"

André Silva ha caído de pie en el Sevilla. Después de un año duro en Milán, el jugador afrontaba una reválida con su fichaje por los de Nervión y sabía que era una oportunidad que tenía que aprovechar. La jugada le está saliendo a la perfección. En Italia lo echan de menos y en Sevilla lo adoran. Para él ha sido una sorpresa positiva empezar así. "No esperaba siete goles y estas victorias. Siempre he sido positivo, pero no imaginaba esto. Estoy bien en el campo, pero es gracias al equipo y al entrenador, que me ayudan a estar bien aquí", ha confesado esta mañana en la radio del club.

Silva no encuentra palabras para explicar el cambio radical de una temporada a otra. "Juego para el Sevilla, pero soy jugador del Milan. El fútbol es fútbol y no hay nada igual. No tengo respuesta para lo que pasó el año pasado. Sé que este año me siento bien y que tengo ganas de hacer más goles y ganar más partidos con el equipo", cuenta el luso, que se ha mostrado humilde en todo momento e incluso ha reconocido que entiende que hubiera dudas con su fichaje: "Sé que cuando vine a Sevilla porque había gente a la que le gustaba mucho y tenía la confianza de la gente. También había gente que pensaba que podía no hacer nada, pero esto es fútbol. Gente que pensaba que no iba a ayudar. En todos los clubes hay gente así, pero lo importante es la gente que está con nosotros".

Una de las explicaciones que ofrece a su rápida adaptación es la cercanía de su familia: "Tengo la familia conmigo en Sevilla. Soy una persona muy ligada a la familia. Mis amigos más próximos son mis hermanos y primos. Me siento mejor junto a mi familia que lejos de ella". En el vestuario, también ha sido bien recibido: "Cuando llegué, Carriço es el único portugués, me ayuda mucho. Siempre estamos juntos. Lo más importante es lo que pasa en la cabeza de un jugador. Con confianza lo puede hacer todo. En el vestuario jugamos mucho. A la Play salgo muchas veces campeón. A veces les tengo que dejar ganar para su confianza. Lo que pasa en el campo pasa al vestuario. Si ganas la confianza llega al vestuario, si pierdes las cosas están peor".

El internacional luso ha hablado de otros asuntos:

Madurez: "En fútbol los jóvenes crecen muy rápido. Hay chicos con 14-15 años que ya tienen dinero y tienen responsabilidades. También jugadores que se van jóvenes fuera, que es difícil y hay que madurar. Yo a los 15 fiché por el Oporto y ya recibí algo de dinero, poco, pero algo".

Machín: "Pablo siempre me pide ser cómo soy, no bajar los brazos. Lo que le ha gustado de mí la primera vez, que sea yo mismo. Estamos acostumbrados a lo que quiere el entrenador. Miramos en todos los entrenamientos y antes de los partidos lo que quiere. Vamos a juego con todo lo que él quiere".

Jugar con Ben Yedder: "Estoy acostumbrado a jugar sólo o con un compañero. Todos nos llevamos bien, también con Ben Yedder. Si jugamos en un equipo que tiene mejores jugadores, más oportunidades tienes de marcar. El fútbol es un deporte colectivo.".

¿Ganar o marcar?: "Pienso que los goles que hago no valen de nada y el equipo pierde 3-2. Si hago gol, también tengo que ayudar para que el equipo no encaje. El entrenador insiste en que los delanteros ayuden a cerrar".

Las defensas, pendientes de él: "Cuanto más hace un jugador, los otros te miran más. Tengo mucho trabajo por delante para hacerlo mejor. Creo que los centrales también hacen un buen trabajo y tengo que mirar eso".

Quiere jugar todo: "Le toca decidir al entrenador. Yo estoy listo para jugarlo todo, como el resto de jugadores. El entrenador decide y los jugadores trabajamos para recuperar bien y estar disponibles".

El jugador que más le ha sorprendido: "Conocía a Navas, pero me ha sorprendido. Corre mucho y nunca para. Miro su físico y no pensaba antes eso de él".

El fútbol español: "Desde que llegué me he dado cuenta de que todos quieren jugar la pelota. Todos saben jugar, quieren salir desde atrás, también al contragolpe y hacer goles. El fútbol me encanta así".

Momento especial: "El primer gol que hecho contra el Real... marcar contra el Real en casa. No sé si en el primer o segundo gol sentí algo diferente, me vinieron las lágrimas, quizá porque estaba mi madre en la grada y había cumplido años. Todas las personas que conozco me hablan del himno y de las luces, que es espectacular. Me lo tengo que aprender, pero me sé algunas cosas como 'hasta la muerte'".

Obsesión con marcar: "Obsesión sólo tengo por ganar. El gol va en segundo lugar. Desde niño lo que me ha importado es ganar y hacerlo lo mejor posible. Si trabajo bien y hago gol, estoy contento, pero si gano, ya estoy contento".

Objetivo del Sevilla: "Siempre que estoy en una competición quiero ganar. Pero es difícil con los que equipos que hay ganar todo. Voy a intentarlo con mis compañeros hacerlo lo mejor posible. ES pronto para hablar de qué podemos ganar".

La ambición del Sevilla: "Estuve en el Oporto y el Milan que tienen muchos títulos. Y ahora en el Sevilla, que también tiene muchos títulos".

La ciudad: "He estado en la Plaza de España, la Catedral, di una vuelta por el centro, he estado cenando por allí. Pero estos días hace mucho calor. Mi madre ha visto más que yo. Me gusta estar con mi familia, juego a la Play con mis hermandos, tengo una canasta para jugar con ellos".

Los aficionados: "Cuando me hablan son simpáticos, me piden fotos y me dan la enhorabuena. Me dejan andar".

Sucesor de Cristiano en Portugal: "Cristiano es Cristiano. Ha hecho mucho y yo estoy empezando. Todos quieren hacer lo que ha hecho Cristiano. Tengo mucho que caminar. Un partido no son cien partidos. Quiero hacer muchos partidos como el último, pero tengo mucho que hacer. No soy su sucesor. Cristiano es Cristiano y André es André. Sería bueno hacer lo que ha hecho él, pero yo quiero hacer mi camino. Cristiano es una leyenda. No hay nadie como él. Quiero seguir sus pasos, pero como André".

José Peseiro: "Peseiro fue el que me puso titular en el Oporto, el que me dio toda la confianza y me ha hecho sentir bien en el Oporto. Él me dio la oportunidad de hacer mi camino. Le doy las gracias por lo que hizo".

Afición: "Desde el primer día me dijeron que este club tiene una afición muy fuerte, que requería siempre un poco más de todos. Lo he sentido desde el primer minuto".

Portadas: "No miro los periódicos, pero en redes sociales acabo mirando un poquito. En fútbol un día hablan bien y otro mal. No puedo estar arriba cuando hablan bien y abajo cuando hablan mal. Tengo que estar equilibrado".

El '12' de Kanouté: "Llevo el '12' porque no había otro. Me hablaron de Kanouté".