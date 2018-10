El 'Mudo' más solidario

Franco Vázquez atraviesa su mejor momento desde que llegó a Sevilla, tanto por nivel de juego como por reconocimiento. El argentino se ha convertido en una pieza clave para Pablo Machín, que ha confiado en el ex del Palermo para paliar las bajas que sufría en el mediocentro, un nuevo rol para el centrocampista que acata por el bien del colectivo.

"Como hubo muchos lesionados y sobre todo en el medio, ahora estoy jugando a veces de doble cinco junto a Éver Banega", manifestó en una entrevista con el medio argentino La Voz.

El 'Mudo' desvela que esta nueva demarcación no le es extraña, aunque no esconde que le gusta más adelantado. "Con Omar Labruna en Belgrano jugaba ahí. Tenía la cancha más de frente. Es más fácil, pero a uno le gusta estar más cerca del área para rematar o meter un pase de gol. Son posiciones diferentes, en las que uno trata de dar lo mejor siempre", declaró.

El argentino no es ajeno al dulce momento por el que atraviesa, aunque fiel a su juego, pausado e inteligente, no mira más allá. "Trato de vivir el día a día. Estoy contento con la realidad que estoy teniendo. He trabajado para mantenerme en el nivel más alto. Lo estoy consiguiendo. Siempre dije que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Ya hace varios años que estoy en Europa y jugando en ligas importantes. Estoy feliz. Pero uno siempre quiere más. Ojalá siga yendo a la selección y pueda cumplir con las expectativas", subrayó, lamentando el discreto paso de Sampaoli por la selección Argentina: "No se vio al entrenador que tuvimos en Sevilla. Los motivos no los sé, porque no estuve adentro. Pero no se vio al equipo y a la personalidad que él tenía acá en Sevilla".