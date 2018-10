Batshuayi y Kalinic, no; Pépé y Rebic, sí

Se debe partir de la base de que todo es relativo, pues se habla sobre supuestos y se compara a jugadores que están en distintos contextos. Monchi, sobre ello, suele decir que no hay "buenos o malos fichajes, sino buenos o malos rendimientos". Y no existe un mejor ejemplo que el de un André Silva que marcó dos tantos en toda la Serie A 17/18 y que suma ya siete en LaLiga a principios de octubre.

El ventajismo. tan habitual en el fútbol, puede llevar ahora a algunos a decir que el Sevilla, en plena racha, acertó fichando al delantero portugués en lugar de a Nikola Kalinic o a Michy Batshuayi, quienes no están dando pie con bola, pero el caso es que fueron el croata y el belga quienes rechazaron jugar de blanquirrojo. André Silva no es más que una opción C o D que está saliendo de maravilla, y nadie puede asegurar que a Kalinic y Batshuayi no les podría estar yendo igual de bien en Nervión o al luso igual de mal en el Wanda o Mestalla.

El fútbol tiene estas cosas, como la tuvo cuando el propio Monchi debió volverse de Brasil sin Fred y acabó fichando a un tal Frédéric Kanouté. Lo que resulta indiscutible es que Kalinic y Batshuayi son buenos futbolistas, y que André Silva ha comenzado la temporada mucho mejor que ellos y que un Mariano Díaz que sí está dejando buenas sensaciones en los pocos minutos que le ha dado Lopetegui.

Del lado contrario, además, podrían recriminarle a Caparrós que no consiguiese hacerse con Nicolas Pépé (Lille) ni Ante Rebic (Eintracht), fichando a un Promes que aún no ha brillado. Los dos objetivos para la media punta están a un nivel brutal y ya se habla, por ejemplo, de que Pépé (cinco goles y otras tantas asistencias en siete partidos) podría acabar en el Arsenal FC o el FC Barcelona, mientras que el valor de Rebic, desde julio, ha pasado de los dos millones que pagó el club alemán por sus servicios a los 30. Se le queda pequeña la Bundesliga.

Duje Caleta-Car o Joris Gnagnon

En la defensa, si quieren enfrentarlos también, habría empate, pues el Sevilla perdió la puja por un Caleta-Car que ha arrancado horrible en el Marsella, mientras que al incorporado Gnagnon no le va mejor en el Sevilla, hasta el punto de que buena parte de la grada lo mira con cierto recelo.

Con todo, a la primera planificación de Caparrós y compañía no le pondrán la nota los que no llegaron, sino lo que haya hecho el equipo durante toda la temporada. Como ha dicho Castro, "las planificaciones se refrendan en el césped, que es donde no se puede engañar a nadie". Lo demás sería injusto y ventajista.