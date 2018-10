Castro, sobre ganar la Europa League, la renovación de Sarabia o la compra de André Silva

No lo hizo en el aeropuerto, como viene siendo habitual, porque la expedición volaba excesivamente temprano hacia Rusia, pero José Castro sí ha atendido a los medios a su llegada a Krasnodar, donde este jueves el Sevilla se enfrentará al FK, actual segundo clasificado de la Premier Liga rusa.

El presidente del Sevilla ha abordado diversos temas, mostrándose, tras los últimos buenos resultados, más positivo y ambicioso que nunca. Lo demuestran, por ejemplo, sus respuestas sobre qué objetivo tiene el equipo en esta edición de la Europa League o la posibilidad de que renueve Pablo Sarabia.

Cómo hemos cambiado...

"El equipo está en línea ascendente y estamos felices tanto por el juego como por la claridad para hacer goles. La clave está en la paciencia, sin duda. Lo que pasa es que las cosas no salen en un día. Ante el Getafe no se dio la talla, aunque después el equipo se ha levantado, aun teniendo cinco bajas imporantes. "No lo he pasado bien cuando el equipo no jugaba de forma correcta, desde luego, pero yo he sido uno de los que ha parido esta planificación y, pese a que está saliendo bien, espero que salga aún mejor".

¿Ganar la Europa League otra vez?

"El objetivo en esta competición es la de ir a ser campeón. Ahora bien, cuesta mucho y debemos ir partido a partido. Pero, sin duda, queremos ser campeones. ¿El Madrid en Rusia ayer? Hay que ser cautelosos, pero ya fuimos campeones jugando rondas previas de la Europa League. No sé si el entrenador cambiará, porque llevan muchos partidos jugando los mismos. Lo que deseamos es que tras el parón puedan volver los lesionados".

La opción sobre André Silva

"He estado dentro todo el verano, trabajando con la nueva dirección deportiva, y sé cómo se ha trabajado. Pero eso debe analizarse dentro de un tiempo. De las planificaciones opina mucha gente, pero el que tiene la verdad está en el césped. André Silva es un trabajo de este verano, está cedido con opción de compra y estamos satisfechos con su rendimiento. Esto acaba de empezar... Tengamos paciencia".

¿Renovará Sarabia?

"Nosotros siempre somos optimistas. Los jugadores están centrados en la competición, pero espero que se resuelva".