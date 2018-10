No es el dibujo, sino las caras

Banega no se encontró hasta que no salió Franco Vázquez.

Banega no se encontró hasta que no salió Franco Vázquez.

Todo apuntaba a que Pablo Machín aprovecharía el desplazamiento a Krasnodar, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, para hacer rotaciones y dar oxígeno a un plantel que afronta un calendario exigente y que está siendo víctima de las lesiones en este inicio de temporada. Una idea que planteaba la duda de si el técnico soriano mantendría el mismo dibujo, con dos puntas, o si, en cambio, volvería a la disposición inicial con la que apostó en un principio. Algo que solo los goles de Ben Yedder, quien ayer descansaría de inicio, le obligaron a modificar, en su deseo de introducirlo en el ataque junto a André Silva, quien también contaría con refresco.

Y Machín resolvió la incógnita colocando a Roque Mesa como interior derecho, junto a Nolito, y a Promes, arriba, en paralelo al colombiano Luis Muriel. Es decir, un 1-3-3-2-2 con Banega como pivote que vendría a darle continuidad a lo visto durante las últimas semanas, las cuales han coincidido con los mejores partidos del Sevilla FC.

No empezó bien, sin embargo, un Sevilla que pasó bastantes apuros durante la primera media hora de partido, con un Éver Banega que no encontraba la seda. Con el argentino espeso, no carburaban los de Nervión, incapaces de mover la pelota con fluidez, aunque se fueran al descanso con el 0-1 en el marcador. Tras el 45', los rusos conseguirían empatar, lo que propició que Machín tirara del banquillo, forjando un Sevilla más titular que coincidió con sus mejores minutos. Ironías del fútbol, encajó el 2-1, que resultaría definitivo. Una derrota, quizá, merecida en cómputos generales, pues el plan 'B' no dio la cara.

Éver no fue el Banega de siempre

Si algo notó el Sevilla en Krasnodar, especialmente durante la primera mitad, es que Éver Banega no fue el que acostumbra ser, errando demasiados balones y echándose en falta su fluidez con el balón a la hora de darle salida al juego sevillista.