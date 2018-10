Preud'homme: "La derrota del Sevilla es una mala noticia"

Tras la disputa de la segunda jornada de la Europa League el Sevilla ocupa la segunda posición en el Grupo J por detrás del Krasnodar, líder con seis puntos, y empatado a puntos con el tercero, el Standard de Lieja, con tres.

El conjunto belga se impuso al Akhisar Belediyespor turco por 2-1 y tras el mismo, Michel Preud'homme, técnico del Standard, se congratuló por lograr "los tres puntos en un partido incómodo".

Sin embargo, al preparador belga no le sentó bien la derrota del Sevilla en Krasnodar, algo que cree que no les beneficia en el grupo. "Es la mala noticia de la noche", aseguró Preud'homme en sala de prensa. "Esto es una prueba de que un viaje a Rusia no es fácil. Además, parece que el Krasnodar, que logró remontar el resultado, solo hizo tres disparos a puerta. Quizás el Sevilla y el Krasnodar son los dos mejores equipos del grupo", analizó el míster del Standard.

Los dos próximos partidos del conjunto belga serán ante los rusos, primero en casa, y luego en Krasnodar. Mientras que el Sevilla se medirá a los turcos, últimos del grupo, primero en el Sánchez-Pizjuán y luego en Akhisar. Aquí puedes ver el calendario y la clasificación del Grupo J de la Europa League.