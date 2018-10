Machín: "¿Un Sevilla líder? Cuanto más arriba, más confianza tendremos"

El Sevilla encara el nuevo parón liguero desde una posición envidiable, tercero en la tabla y a sólo un punto del Real Madrid y el Barcelona, lo que podría darle la oportunidad de saborear el liderato durante dos semanas si vence este domingo al Celta y los merengues y los culés pinchan en Vitoria y Valencia, respectivamente. "Para poder ser líderes primero tenemos que ganar. Soy reiterativo. Las clasificaciones ahora no nos garantizan nada; pero cuanto mejor vayamos, más confianza tendremos. Hemos hecho buenos últimos partidos y queremos seguir corroborando eso", ha señalado Pablo Machín.

En sala de prensa, el entrenador del Sevilla ha asegurado que lo que más le preocupa es poder poner en liza ante el cuadro vigués un once con piernas frescas. "Ponemos mucho énfasis en la recuperación. Nuestros jugadores están muy comprometidos y seguro que estaremos en óptimas condiciones ante un rival que llega necesitado", ha comenzado asegurando el técnico, quien volverá a realizar rotaciones después de dar descanso el jueves a algunos de sus teóricos titulares y que ha restado importancia a la palpable diferencia de nivel entre las denominadas primera y segunda unidad de sus plantillas.

"Creo que todos llevamos la misma camiseta, formamos parte del mismo equipo. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando no jugamos de forma tan brillante, también es por todos. Nuestra responsabilidad es usar al mayor número de futbolistas posible, porque somos el equipo que más partidos llevamos. El fútbol no son merecimientos, son goles. Hay que aceptarlo. Independientemente, de quien juegue", ha explicado Machín, quien ha redundado en la necesidad de anteponer los estímulos positivos a las conclusiones negativas que extrajo de Rusia: "Tenemos que ser optimistas. Siendo críticos, estoy convencido de que sacaremos más cosas positivas, si somos optimistas. La idea era que los cambios fueran positivos. Competimos, pero no pudimos sacar el resultado. Para este partido, vamos a tener a muchos jugadores frescos, y eso nos va a dar opciones para poder competir mejor"

Fresco o no, Éver Banega será uno de los que no descansará: "Hay futbolistas que llevan más minutos. Ahora con Aleix podría haber una posibilidad de recambio en los carriles. En los centrales tenemos dificultad para rotar. Y con Éver, tenemos que exprimir un poco su buen estado de forma, su jerarquía. Creemos que asume bien la carga de minutos. Esperemos que lleguen los lesionados cuanto antes para poder dar algo de descanso a jugadores que llevan muchos minutos y que no se note el rendimiento del equipo".

El que no llega aún para jugar contra el Celta es Gaby Mercado, cuya recuperación marcha por muy buen camino y al que se espera tras el parón. "La evolución es positiva. Están echando muchas horas. Si fuera un partido de extrema urgencias, podría haber forzado, pero sería precipitado forzarlo. Esperaremos estas dos semanas, para que cuando entre tras el parón, no haya recaída", ha explicado Machín, que ha apelado a la fortaleza del Sánchez-Pizjuán para que los tres puntos se queden en casa. "A todos nos gusta estar ante nuestra gente, ver al público feliz y que en los momentos de debilidad sean el jugador número doce para que se sientan partícipe. Esto en el Pizjuán siempre sucede. Esperemos darle motivos para que estén felices".

Sobre su rival de mañana, el Celta, Machín ha remarcado la calidad de su plantilla y ha asegurado que el hecho de llegar tras cuatro partidos seguidos sin ganar le hace desconfiar aún más del cuadro gallego, del que desconoce el esquema con el que saldrá. "Es un equipo muy competitivo. No han perdido. Creo que sólo han pedido un partido. Es un equipo que tiene experiencia en LaLiga, aunque su técnico no. Nos hace difícil saber qué nos vamos a encontrar, porque son capaces de variar mucho. Tiene varias alternativas en su sistema de juego y pondremos énfasis en sus dos puntas, porque son futbolistas determinantes. Son peligrosos en los contraataques y el resto de futbolistas también son de categoría".

De otra parte, el técnico soriano ha sido preguntado por la ausencia, una vez más, de jugadores sevillistas en la convocatoria de la selección española, a pesar del buen momento de futbolistas como Jesús Navas o Sarabia. En este sentido, aseguró que no comparte, pero respeta la decisión de Luis Enrique. "Creo que el Sevilla tiene grandes jugadores. Desde mi punto de vista, hay jugadores que han podido hacer méritos para ir con la selección, pero no me voy a meter en la decisión del seleccionador".