El Sevilla tiene la moral por las nubes y "los pies en la tierra"

Castro y Caparrós están felices, pero no quieren que haya un ´exceso de azúcar´.

La confianza en este nuevo proyecto del Sevilla era casi nula hace menos de un mes y las críticas eran ácidas y martilleantes. Tanto Castro como Caparrós tuvieron que salir públicamente para reivindicar su paternidad en esta plantilla y pedir confianza. Hoy, con el equipo líder de Primera división, podrían devolver los golpes y colgarse medallas; pero nada más lejos de la realidad. En Nervión demuestran que es compatible tener la moral por las nubes por el buen momento del equipo sin despegar los pies de la tierra.

"Hay que dar tiempo a los proyectos y ya dentro de unos meses comenzaremos a ver realmente cuál puede ser nuestra nota. Hoy algunos dirán que somos candidatos al título y nosotros sabemos que eso no es así, que esto acaba de empezar y que ahora más que nunca es cuando hay que tener los pies en el suelo y ser humilde. Eso sí, indudablemente estamos por el buen camino para conseguir nuestro objetivo de volver a jugar competición europea", señaló este lunes José Castro en el acto de entrega de los Premios Blázquez y Ruesga Bono.

En este marco, el presidente sevillista valoró que la prensa local sea tan exigente con el equipo como lo es su propia afición: "Aplaudiremos siempre esa exigencia, que no debe estar reñida con el equilibrio a la hora de trazar diagnósticos y balances, porque ya sabemos que en el fútbol lo que hoy es negro mañana puede ser blanco. El Sevilla de esta temporada es un gran ejemplo. Hace unas semanas todo era un desastre y no había gol, hoy somos líderes y tenemos el mejor arranque goleador en LaLiga desde hace más de 60 años. Ya lo ven, como diría el maestro Araujo, en el fútbol no se debe elevar nada a definitivo, ni en las malas ni por supuesto en las buenas".

En la misma línea se mostró el director de fútbol nervionense, Joaquín Caparrós, durante un curso de entrenadores de la UEFA en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). El utrerano confesó estar "muy contento" con el liderato del equipo y con el trabajo de la plantilla y del entrenador, Pablo Machín. "Estamos ahí y nos viene bien por el parón. Pero hay que seguir trabajando y confíamos en nuestros técnicos y en nuestros futbolistas". "En fútbol sabemos que las temporadas son muy largas con rachas buenas, regulares, mejores, peores... pero hay que confiar en la planificación. Estamos con los pies en el suelo conscientes de que hay mucha igualdad".

Machín se frota los ojos

"Una imagen vale más que mil palabras. Gracias a todos los que nos ayudáis en el día a día para que podamos daros esta alegría a tod@s los sevillistas. Disfrutad". Así, exultante de felicidad y frotando aún los ojos al ver al Sevilla en lo más alto de la clasificación de Primera división se mostró en su perfil de Twitter el técnico del cuadro nervionense, Pablo Machín, que adjuntó una fotografía con su equipo comandando la tabla.