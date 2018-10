Escudé analiza la gestión del liderato sevillista, el buen momento del Betis, Navas, los franceses...

Julien Escudé estuvo muy cerca de ganar LaLiga con el Sevilla. Fue el único trofeo que se le escapó al conocido como 'Sevilla de los títulos', que en sólo 15 meses conquistó dos veces la UEFA y alzó también la Copa del Rey y las Supercopas de España y de Europa. A aquel equipo dirigido por Juande Ramos se le escapó la Liga en la última jornada de la 2006/2007 a pesar de llegar pugnando con Madrid y Barcelona y esa experiencia legitima al central francés para analizar cómo debe ser la gestión emocional del liderato de Primera que ostenta su exequipo.

Escudé sigue a diario la actualidad nervionense y valora mucho la gran reacción del equipo tras un inicio algo calamitoso. "Esta es la magia del fútbol. Yo estuve en la derrota en casa ante el Getafe y la cosa... estaba más que calentita. Era un momento crítico, pero en una temporada siempre hay altibajos, se ve ahora en el Madrid. Es una cuestión de la fuerza anímica del vestuario, de saber que se pueden cambiar las cosas. La victoria ante el Real Madrid (3-0) cambió la dinámica de este equipo", ha señalado el galo en una entrevista concedida a 'Radio Marca Sevilla', donde ha insistido mucho en la importancia de la fortaleza anímica.

"El estado de ánimo ayuda mucho a un jugador y éste se lo pega a otro, y ese a otro más... Cuando hay una dinámica positiva hay que mantenerla todo lo posible. Queda mucha Liga por delante. No quiero hacer análisis prematuros, pero quiero pensar que el esfuerzo del año pasado y el Mundial están pasando factura a esos grandes clubes que tienen muchos internacionales. Les falta chispa y a eso se une que la liga se ha igualado y hay equipos más competitivos y luchadores".

En este sentido, ha seguido la línea de Castro y Caparrós de tener los pies el suelo y ser humildes, aunque ha animado al equipo a agarrarse a la parte alta y a aprovechar su buen momento: "Queda mucha liga. Hemos visto a un Sevilla muy malo y a un Sevilla muy bueno en sólo dos meses de liga. No me importa que hoy sea líder si al final acaba séptimo. Eso no me vale. Hay que estar listos y ser competitivos, aprovechar que Madrid y Barcelona se están dejando puntos y luchar por seguir ahí arriba hasta el final". "Hay que ser conscientes de que Madrid, Barça y Atlético se van a dejar escapar pocos puntos más. Me acuerdo de 2007, que nuestros competidores eran esos Valencia y Villarreal y alguno más que se podía juntar. Competíamos por quedar cuartos y eso era muy positivo. A partir de ahí, si los de arriba pinchan, puedes luchar por ser tercero o segundo y ir manteniendo un nivel alto muchas jornadas y llegar con opciones al final", ha añadido.

Escudé considera que pase lo que pase, la planificación del club ha sido muy acertada. "Creo que el Sevilla siempre ha sabido pescar buenos entrenadores y mantener identidad. Esto lo han conseguido con Caparrós, Marchena... tener gente de la casa es la primera pata de la renovación del equipo. Y luego han acertado al fichar a un entrenador español que conoce bien la liga, es inteligente y tiene mucho que ganar en su carrera. Los fichajes son para competir y para hacer negocio, porque el fútbol es así", ha analizado.

Además, Escudé ha analizado algunos nombres propios, como los del incansable Jesús Navas y los franceses Ben Yedder, Gonalons y Gnagnon y ha admitido que, muy a su pesar, le gusta mucho cómo juega el Betis:

- Ben Yedder: "Hemos visto que ha tenido sus altibajos de rendimiento, pero yo le conocí la temporada pasada y sé que es un jugador muy profesional, introvertido y calladito, pero sabe lo que quiere, da el máximo en el campo y eso luego da sus frutos. El nuevo sistema le ayuda mucho. Ser única referencia por su estatura y juego es difícil para él, pero con otro punta tiene ayuda para encontrar espacios y sacar su juego. No ser el '9' estrella también le ayuda. No tiene tanta presión al tener al lado a otro que compite y marca goles. Así no tiene tanta ansiedad y eso le está liberando muchísimo para marcar las diferencias.

- Gonalons: A Gonalons se le ha visto pocos partidos, pero es un jugador muy profesional. Tiene entrega, tiene físico y tiene salida balón. Viene de una de las mejores escuelas de fútbol que es la de Lyon, pasó por la Roma en una liga competitiva y dura como es la de Italia y ahora está en lo que más le gusta: tocar y tener balón. Se ha hecho mayor y tiene experiencia para ayudar al Sevilla.

- Gnagnon: "Siempre digo que los jóvenes necesitan tiempo de adaptación y más en un puesto tan complicado como es el de central. Necesitas tener la experiencia que te dan los años. Con 18 ó 19 no tienes la madurez de uno de 30, pero Gnagnon tiene capacidad física, potencial y calidad. Lo que pasa es que tiene que integrarse aún al Sevilla y a una liga tan dura como la española, aprender y crecer como tienen que hacer todos los jugadores de su edad. Machín será también importante en su crecimiento. No puede quemarlo, tiene darle tiempo a que se adapte y que vaya a más en cada partido".

- Navas: "El niño ya no es tan niño, pero corre como cuando era un niño. Siempre le pone corazón, tiene el brazalete de capitán, no ha perdido la ilusión y todo eso le da un plus para enseñar aún más lo que es Jesús Navas y lo que es el Sevilla. Tiene toda la banda libre para él y eso le ayuda a brillar. Tiene una carrera espectacular, sabe que ya le quedan pocos años y quiere disfrutar y rendir como siempre ha hecho".

- Betis: "Sí, me duele decirlo, pero me gusta mucho cómo juega este Betis. Es muy competitivo, tiene equilibrio técnico, buena plantilla, fondo de armario... Han fichado de forma muy inteligente, están en una buena dinámica y les veo muy bien. Tienen esa onda positiva, con su gente apoyándoles, que ellos mismos se lo creen y eso ayuda mucho. Se sienten parte de algo bonito en equipo, no individualmente, y es peligroso y competitivo".