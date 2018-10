Machín habla del 'caso Portu' y los tanteados Stuani y Juanpe

En una extensa entrevista a L'Esportiu, Pablo Machín repasa el buen momento de forma del Sevilla, así como la implantación de su sistema de juego en Nervión. Pero también hay tiempo de analizar el pasado mercado de fichajes y ahí, el nombre de Portu no tarda en salir a la luz. Así cuenta Machín el 'caso Portu' desde la perspectiva sevillista. "Nosotros tenemos la posibilidad de fichar muchos futbolistas. Yo sé que Portu estaba también ilusionado, como lo estábamos todos. Podemos estar todos de acuerdo, más allá de los colores, que al igual que para mí era un paso adelante ir al Sevilla, para un jugador como Portu también lo es. Sobre todo fue una decepción más que nada cuando tienes un vínculo personal con el jugador, te duele que no pueda tener esta oportunidad. Por otro lado, también entiendo perfectamente que el Girona ha de defender sus intereses, y esto forma parte del fútbol. Las cosas fueron como fueron, y quiero desear lo mejor a Portu y al Girona, por supuesto", asegura.

Incidiendo en el no fichaje del jugador del Girona, que incluso no entró en una convocatoria ante lo que parecía su inminente llega al Sevilla, Machín dice: "Esto lo tiene que explicar más el mismo Portu o la gente que estuviera puesta directamente en la negociación. Es obvio que Portu estaba ilusionado, quería venir al Sevilla y había un acuerdo. Después esto no se produjo. La gente que estaba en el núcleo de la negociación es quien sabe realmente qué pasó".

Pese a todo, Machín deja la puerta abierta a Portu si se diera la oportunidad de nuevo: "Yo todos los buenos futbolistas los quiero. Salió el nombre de Portu, pero habría muchos jugadores que estaría encantado de que vinieran al Sevilla porque tienen capacidad. Y si encima los conoces y sabes la implicación que tienen, y eso en Portu es incuestionable, pues es un valor añadido que siempre te ayudará a decidir que vengan a tu club. Pero no es lo que quieres sino lo que las reglas del juego dicen y también los contratos, que están para cumplirlos".

Sin embargo, Portu no ha comenzado bien la temporada, quizás le hayan afectado que las negociaciones no llegaran a buen puerto: "Seguro que para él fue una desilusión. Para mí también, sobre todo por Portu, porque prefiero que esta oportunidad la tenga un jugador que conozco y aprecio que un futbolista que no conoces o que venga del extranjero. Tengo muy claro, sin embargo, que Portu tiene una fortaleza mental grandísima, que es un gran profesional y que seguro que el Girona ya se aprovecha de su juego y de su talento. El tema de los goles es colateral y seguro que también llegarán. Para ello ya tienen Stuani...".

Otros dos nombres del Girona que llegaron a estar en la agenda del Sevilla fueron los de Stuani y Juanpe. Precisamente sobre el delantero uruguayo, Machín comenta: "Tengo claro que es un excelente goleador y cuando se le suministran balones al área es uno de los mejores rematadores que hay. Precisamente por eso le buscábamos en el Girona y era ideal para nuestro sistema. Un equipo que centra mucho necesita un buen rematador, y él está entre los tres mejores de la liga, con un rendimiento ahora mejor que el que tenía el año pasado. Además, ya tiene los galones de jugador importante, por si había alguna duda. Él es un referente para el Girona, y cuando nos planteamos si era un futbolista para el Sevilla, entonces se miraron otra serie de parámetros y variables, como la amortización del dinero a pagar. Stuani ya tiene una edad, aunque yo tenía claro que daría un rendimiento inmediato, como se está viendo. Pero con la edad que tenía y la cláusula, el Sevilla no se podía permitir ese lujo porque no era amortizable".

Y en cuanto a Juanpe: "Es otro tipo de jugador. Tiene 27 años. Sí que hasta los 32, que puede ser un poco su edad óptima, hay terreno para que se pudiera amortizar el fichaje. Era uno de los jugadores que estaban en la agenda, no porque se lo pusiera yo, sino porque ya se lo había puesto la secretaría técnica. Pero se decidió que también había otros jugadores más convenientes y más baratos".