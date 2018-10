Lenglet: "No estaría en el Barça sin el Sevilla"

Su primer partido como azulgrana fue, precisamente, ante el Sevilla en la Supercopa de España. Un rápido reencuentro con final feliz para Clément Lenglet que vivirá su segundo capítulo el sábado día 20, una vez regrese la Liga tras el parón.

Aunque sólo ha participado en tres partidos de Liga, siendo sólo en uno de ellos titular, el central francés va asentándose poco a poco a un equipo de la dimensión del Barça, pero siempre tiene muy presente la posibilidad que le brindaron en Nervión para crecer y poder dar ese gran salto en su carrera con sólo 23 años.

"Ir al Sevilla fue un paso muy importante. No podría haber ido directamente del Nancy al Barcelona. Ojo, el Sevilla es un club muy grande, que actualmente es el líder de la Liga, pero, en comparación con su historia y su lista de logros, el Barcelona sigue estando a un nivel superior. Aunque ha ido todo muy rápido, mi progresión ha sido por etapas. El Nancy ya tenía un nivel alto, el Sevilla era el nivel más alto y el Barça es el nivel superior", ha explicado el galo en una entrevista concedida a 'L'Est Repulicain', donde ha vuelto a recordar cómo rechazó una oferta "increíble" de la Juventus en 2015, pues a su entender le llegó "demasiado pronto", y destacó que "la propuesta del Sevilla (en enero de 2017) llegó en el momento adecuado". "Tuve la oportunidad de ir al extranjero, a un club y a un campeonato que me iban bien. Y cuatro días después de mi firma, el entrenador, Jorge Sampaoli, me dio la titularidad contra el Real Madrid. Jugué mucho en mis primeros meses en el Sevilla y por eso, este verano, pude interesarle a un club como el Barça", sentenció.