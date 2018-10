Luis Advíncula, en el punto de mira de Sevilla, Atlético y Leganés

Autor de un gol y una asistencia en siete partidos de Liga, el peruano Luis Advíncula, carrilero diestro de largo recorrido de 28 años, está protagonizando un gran arranque de temporada en el Rayo que habría llamado la atención del Sevilla. Eso, al menos, es lo que aseguran en su país, concretamente el diario El Bocón, que también revela el interés de Atlético y Leganés.

De momento, en el entorno del jugador se muestran cautos, aunque no esconden su ilusión por ir a un equipo más potente. "Si sale algo concreto me alegraría, pero lo tomo con calma. Si se habla mucho es porque está haciendo las cosas bien, pero me encantaría que se vaya a un club más grande", ha señalado al respecto su padre, Lucho.