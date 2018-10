Machín, sobre el cambio de sistema y su filosofía de juego

El técnico sevillista Pablo Machín ha aprovechado los días de descanso motivados por el parón de selecciones para subir a Girona y visitar a la familia; un descanso en el que también ha atendido a los medios locales, como el Diari Ara. Una entrevista en la que el soriano, lógicamente, fue cuestionado por el liderato de su equipo, algo que considera circunstancial, pero que refleja muchos otros aspectos: "Ahora tenemos quince días en los que cada vez que miramos la clasificación nos daremos cuenta de que estamos haciendo las cosas muy bien. También tenemos claro que este lugar, seguramente, no será el que le corresponda al Sevilla a finales de año. Pero es nuestro ahora".

Junto a ello, el ex del Girona ahondó en la base de su filosofía de juego, afirmando que viene "de un fútbol más vinculado al norte", que "históricamente siempre ha sido un fútbol más físico", de "buscar las segundas jugadas" y "de juego directo", ya que "los campos no siempre están en las mejores condiciones". "A mí me gusta mucho el juego combinativo, pero también me gusta el juego de contraataque. Pero, sobre todo, me gusta el juego que genere ocasiones de gol; un fútbol dinámico. Siempre me ha gustado llegar por bandas, hacer ancho el campo", apostilla Machín, quien relata cuál fue una de las claves para decidirse a fichar por el Sevilla: "Cuando me hablaron de ir al Sevilla tenía claro que tenía jugadores ideales para seguir jugando con el mismo sistema, que es lo que me había llevado a poder ir. Escudero y Navas son dos carrileros ideales para jugar con defensa de tres y dos hombres largos por fuera".

Por último, se refirió a las lesiones y a cómo ha tenido que amoldar su once a las necesidades hasta el punto de que ello le ha llevado a la excelencia en el juego del equipo: "Yo estoy obligado a buscarme la vida para hacer un buen contexto para que los futbolistas con más calidad puedan brillar. Nosotros empezamos con una idea similar a la que acabamos en Girona y ahora hemos vuelto a una similar a la que empezamos allí. Creía que teníamos que jugar con dos puntas, aunque en el Sevilla no los acabábamos de tener. Al final, lo más inteligente es apostar por el talento, por los jugadores ofensivos. Tenemos jugadores que son entre mediapuntas y delanteros y se trataba es de convencerles de que necesitábamos, también, su capacidad defensiva. Que fuéramos un bloque. Excepto los defensas, propiamente, estamos jugando con todo de jugadores de ataque, y es gracias a la implicación".