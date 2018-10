Amadou y Gonalons se suman a la causa

El rosario de lesiones que ha atizado al Sevilla F.C. no ha servido como excusa para evitar que los de Pablo Machín se coloquen como líderes en lo más alto de la clasificación tras ocho jornadas disputadas, algo que en el club consideran circunstancial (pues entienden que no son favoritos a ello ante Real Madrid, Barcelona y Atlético), pero no anecdótico. Y es que tras ocho partidos disputados, hay mucho trabajo detrás para haber conseguido dicha posición.

El camino, lógicamente, no ha resultado sencillo para el técnico soriano, que tras un debut espectacular como técnico sevillista en LaLiga, imponiéndose por 1-4 al Rayo, ha visto tropezar a su equipo con diversas piedras, entre ellas un derbi frente al eterno rival, con lo que ello conlleva. Un camino en el que, motivado por los goles de Ben Yedder, que pedía a gritos un hueco en el once titular, y las lesiones, ha acabado encontrando su once base, madurando su dibujo hacia esa idea de fútbol que comenzó practicando con el Girona en Segunda, apostando por dos puntas. Un gran esfuerzo, una amplia carga de trabajo que Machín, con motivo del parón de selecciones, ha querido recompensar a los suyos con casi cuatro días de descanso, comenzando a preparar el duelo frente al Barcelona el lunes por la tarde, después de que cerraran la semana de entrenamientos el pasado jueves con una sesión matutina.

Se trata de un asueto que ha sido aprovechado por los sevillistas para escaparse con sus familiares y amigos de vacaciones, a excepción de dos nombres propios: Ibrahim Amadou y Maxim Gonalons, lesionados. Y es que ambos han decidido quedarse en Sevilla realizando trabajo de fisioterapia con el que avanzar en sus respectivas recuperaciones; una prueba más de que todo el plantel se ha sumado a la causa de Pablo Machín como técnico sevillista.

El ex de la Roma, que recibió un golpe con Ben Yedder durante un entrenamiento, sufriendo una fractura en la cabeza del peroné de la pierna derecha, tendrá que esperar un poco más, pues su lesión ha sido la más grave de todas las que ha padecido la enfermería sevillista en este inicio de temporada. Amadou, por su parte, se lesionó el codo en el duelo contra el Standard, cuando apoyó mal el brazo derecho en una caída.

Machín espera contar con ambos cuanto antes, sumándose así a los ya recuperados Aleix, que entró en la última lista aunque no le dio minutos, Escudero y Mercado, quienes vienen entrenándose con protección junto al grupo y podrían estar para el Barcelona si se les requiere.