Arana: "Jugando en el Sevilla, el sueño de la selección está un poco más cerca"

En esta segunda parte de la entrevisa a Guilherme Arana, el lateral brasileño analiza la primera parte de la temporada del Sevilla, su relación con el azulgrana Malcom así como las opciones de ser llamado por la selección absoluta de su país.

- De manera paralela a su mejor momento, el Sevilla es líder de Primera división.

- Yo siempre digo que tenemos que trabajar poco a poco, pensar partido a partido. Es el comienzo de temporada, aún es muy pronto. Hay que seguir trabajando, pensando en el siguiente partido y trabajar en los entrenamientos. Luego, dentro del campo, dar el cien por cien.

- ¿Entiende que la selección, así, está cada vez más cerca? En el Sánchez-Pizjuán ya se pudo comprobar que su compatriota Marcelo, sin ir más lejos, ya no es el de años atrás.

- Estar en la selección es un sueño desde niño, y lo voy a buscar. Estoy jugando, estoy teniendo la oportunidad y creo que estoy haciendo un buen papel. Jugando en el Sevilla, el sueño está un poco más cerca, pero hay que trabajar mucho para conseguirlo. En Europa estás ante los ojos de todos, pero tengo sólo 21 años. No es algo que me obsesione, creo que tengo aún mucho tiempo por delante para seguir creciendo y demostrando mi fútbol. Eso sí, no puedo parar, tengo que ser ambicioso e ir a buscarlo.

- Tras comenzar la temporada como teórico suplente, ha sabido aprovechar su oportunidad durante la lesión de un Escudero que volverá en breve y que ahora tendrá que luchar con usted por el puesto de tú a tú.

- Escudero es capitán del equipo y un gran futbolista, vamos a disputar el puesto. Yo lo respeto a él y él me respeta a mí; ambos queremos jugar. Esto es un grupo unido en el que todos trabajamos dentro del campo y luego es el míster quien decide.

- La derrota europea en Rusia, en cambio, ha emborronado un poco el actual momento de un club que, según el presidente José Castro, tiene como objetivo ganar su sexta Europa League.

- No hicimos uno de nuestros mejores partidos, pero volvimos a ganar en LaLiga, frente al Celta. Es algo que ya pasó y ahora sólo hay que mirar hacia el frente y pensar en el Barcelona, que es el próximo rival. Cuando llegue el partido, dar el cien por cien para intentar ganarlo. Todos los jugadores que disputan una competición quieren ganarla, y aquí no es diferente. Acaba de empezar la Europa League y tenemos que seguir trabajando para conseguir el billete hasta la final.

- El Barcelona, próximo rival liguero, también se interesó en usted cuando el Sevilla lo fichó el pasado mes de enero. ¿Cómo vivió aquello?

- El Barcelona es un gran equipo, pero yo estoy en el Sevilla y defiendo mi camiseta. También tengo amigos allí, como Malcom. Tengo que entrar con fuerza para defender esta camisa. Malcom ha dormido en mi casa, en Brasil, y hemos estado juntos en la cantera de Corinthians. Más de diez años de amistad, es como un hermano para mí y un gran futbolista.

- Tráigaselo al Sevilla...

- (Ríe) Es un gran jugador, le deseo toda la suerte del mundo.

- Defender el liderato frente al Barça no será sencillo.

- Es un gran partido. Pero nosotros estamos bien, trabajando mucho y junto con el míster hablando y concentrados en lo que nos viene en LaLiga.

- Quizá es el mejor momento de meterles mano, pues ni Barcelona ni Real Madrid están bien.

- No están tan bien, pero tienen al mejor jugador del mundo. Tenemos que tener atención. Quedan unos cuantos días, pero tengo certeza de que vamos a hacer un gran partido.