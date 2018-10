Arana: "Sólo se ha visto el 80% de Arana"

Bajo su 'look' de futbolista caro, los tatuajes y un perfume intenso, se esconde un niño de 21 años al que le cuesta mirar a los ojos mientras habla; un proyecto de estrella que ya ha sentido sobre sus espaldas el peso de los diez millones de euros (nueve, más otro por objetivos) invertidos en su día por el club. Un joven para el que triunfar en el fútbol europeo, y como sevillista, es prioritario y en cuya vida, la familia juega un papel prioritario. Ese es Guilherme Arana, un joven brasileño que en sus primeros meses en España se dejó llevar por la alegría que transmite Sevilla y que, con esfuerzo y trabajo, está creciendo en la banda izquierda del Sánchez-Pizjuán de la mano de Pablo Machín. Presente sevillista, sueña con ser también futuro en Nervión y, a ser posible, de la 'Canarinha'; un "sueño" que ve mucho más cerca defendiendo la elástica blanquirroja.



- Atraviesa su momento más dulce desde que arribó a Sevilla.

- Sí, ahora estoy muy contento junto a mi familia. La temporada pasada fue muy complicada, pero ahora estoy disfrutando y me siento muy feliz.

- La ciudad también ayuda, ¿no?

- Es igual que Brasil, calor. Y cuando llega el invierno, mucho frío también. Mi familia está también muy contenta aquí; disfrutamos de esta nueva etapa.

- ¿Qué le ocurrió la temporada pasada? ¿Por qué le costó tanto adaptarse?

- La adaptación fue muy complicada, pero mi familia me ayudó bastante. También estaba fuera de peso, lejos de mi mejor forma. Tenía que volver mejor. En vacaciones tuve que trabajar muchísimo para recuperar mi mejor físico y llegar en buena forma para así tener más minutos dentro del campo. Estoy muy feliz y contento por cómo me están saliendo las cosas ahora en el Sevilla.

- Joaquín Caparrós, incluso, mantuvo una conversación al respecto con usted el pasado verano. ¿Qué le dijo?

- Sí, habló conmigo. También mi familia. Yo tenía claro que quería disfrutar de la camiseta del Sevilla, que es un club muy grande, y tener minutos dentro del campo. Para ello, tenía que trabajar muchísimo para llegar a conseguir una buena forma física. Ahora estoy en mi mejor momento y lo estoy disfrutando en el campo.

- ¿Tuvo algo que ver en ello Montella y su falta de confianza en usted?

- No, creo que no. Simplemente que venía de un fútbol muy diferente al de Europa. También llegué a mitad de temporada y eso es complicado. Venía de vacaciones y tenía que trabajar bastante. Caparrós habló conmigo, me pidió que trabajara mucho en verano para poder contar con la oportunidad y así lo hice.

- ¿Qué tal con Pablo Machín?

- Muy bien. Es un gran entrenador; un míster que trabaja bastante también. Tenemos que seguir adelante con su trabajo. Es muy buena persona, habla con todos. Nos orienta sobre lo que hacemos dentro del campo. Es un entrenador muy joven y también tiene un futuro muy grande por delante.

- Su estilo de juego, además, le viene como anillo al dedo a Guilherme Arana.

- Sí, la verdad es que sí. Yo suelo decir que cuando el jugador está en mejor forma física, el trabajo tiene su recompensa. Me encuentro muy bien, aunque aún tengo que aprender y trabajo para ello.

- En los últimos encuentros se le está viendo más liberado al ataque, tras un inicio de temporada en el que parecía algo encorsetado en su juego. ¿Demasiados conceptos que asimilar?

- Mi primera función es defender, donde tengo aún algunas dificultades. Pero estoy mejorando. Las cosas van aconteciendo de manera natural y, poco a poco, llego a la parte ofensiva con más comodidad. Yo me estoy sintiendo muy bien y creo que la torcida (afición) así lo entiende también.

- ¿Considera que ha alcanzado ya su cien por cien como sevillista o aún le queda por demostrar más?

- Siempre tienes que dar algo más de ti. Los jugadores no se pueden acomodar; tienen que estar siempre trabajando para dar lo máximo de sí mismo. Siempre puedo mejorar, tanto cuando estaba en Brasil como ahora, que estoy aquí. Creo que lo que tenía que mejorar era mi faceta defensiva y ya estoy en ello. Podría decirse que sólo se ha visto el 80% de Arana, que aún me queda por mejorar. Todos los futbolistas, siempre, tenemos cosas que perfeccionar para estar al alto nivel.

- ¿Qué le ha costado más en todo este tiempo?

- Es un fútbol mucho más rápido en el que tienes que defender más. Es un juego totalmente diferente, pero el jugar en Europa era un sueño para mí. Tengo que adaptarme y estoy en ello.