El Camp Nou, un reto sólo a la altura del líder

El Sevilla FC visitará el próximo sábado el Camp Nou con la clara intención de defender su liderato frente al FC Barcelona; un estatus al que, por efímero que se antoje, Pablo Machín y los suyos quieren quitarle la etiqueta de anecdótico o circunstancial, demostrando ante los de Valverde que están dispuestos a dar guerra este año en LaLiga.

La tarea, lógicamente, se antoja arduamente complicada, más si se tiene en cuenta el escenario y el rival. Y es que el duelo frente al conjunto azulgrana esconde una serie de dificultades añadidas que convierten la cita liguera frente al conjunto culé en una auténtica matrioshka rusa que esconde un rosario de retos, más allá del propio que supone defender el liderato frente a uno de los tres aspirantes naturales al título, junto al Real Madrid y el Atlético. Es decir, una verdadera vara de medir que, en gran medida, servirá para tomar la temperatura al equipo dirigido por Pablo Machín y evidenciar, o no, si los de Nervión están lo suficientemente maduros como para luchar de tú a tú con los grandes. En la mente de todos está el dato de que la única vez que fue líder en solitario en la octava jornada de LaLiga acabó campeón (45/46); amén de que no lideraba en solitario la Primera división desde marzo de 2007, tras ganarle, precisamente, al Barcelona por 2-1. Antecedentes para pensar en positivo hay de sobra, pero no será tarea sencilla...

Sólo una victoria de los últimos 22 partidos jugados

Las estadísticas, de hecho, hablan por sí solas. Los de Nervión tan sólo han ganado uno de sus últimos 22 partidos disputados ante el conjunto culé en LaLiga, siendo cinco empates y 16 derrotas los restantes. Un 2-1 en octubre de 2015 que brilla con luz propia en una racha gris en la que los blanquirrojos sólo han conseguido dejar su portería a cero en una ocasión. El sábado intentarán romperlo.

Dos empates en sus 15 últimas visitas ligueras al Barça

El Sevilla no gana un encuentro de Liga desde hace más de tres lustros en el campo del Barcelona, de donde ha salido derrotado en trece de las quince últimas visitas que ha girado en la competición liguera. La serie abierta de derrotas seguidas del Sevilla en el Camp Nou llegó a seis la temporada pasada, cuando un doblete de Paco Alcácer conjuró el gol del sevillista Guido Pizarro y propició la quincuagésima séptima victoria local en 74 enfrentamientos, de los cuales los andaluces empataron 11 y ganaron sólo seis.

El último triunfo del Sevilla en Barcelona en Primera data de diciembre de 2002, cuando se impuso por 0-3 (con un gol de Casquero y un doblete de Toedtli). Desde entonces, sólo puntuó en la temporada siguiente (1-1, con tantos de Ronaldinho y Reyes) y en la 11/12, cuando empató a cero. La última victoria sevillista en el campo del Barcelona, con todo, fue en enero de 2010, en los octavos de final de una edición copera ganada precisamente en el Camp Nou, cuando el equipo adiestrado por Manolo Jiménez se impuso por 1-2, gracias a los goles de Capel y Negredo, que superaron el tanto de Ibrahimovic.

Encaja 2,7 goles por partido ante los culés

Igual de grises son los registros sevillistas atendiendo a los goles encajados frente al Barcelona; un total de 40 en su actual racha de 15 partidos consecutivos sin conocer la victoria en el Camp Nou en sus visitas en el campeonato doméstico (dos empates y 13 derrotas). Una oscura media de 2,7 tantos recibidos por encuentro que habrá que frenar ahora.

El Barça, el que más finales le ha ganado

No habrá un título en juego este sábado, pero sí será una ´final´ para los azulgranas, que en este inicio de temporada ya han cedido tres empates y una derrota. De hecho, el Barça es el equipo que más finales le ha ganado en la historia al Sevilla; un total de ocho, incluyendo la Copa del Rey (5-0) y la Supercopa de España (2-1) de este 2018.

Los azulgranas atraviesan su mejor racha como local

Pese a su dubitativo inicio de temporada, el Barcelona de Ernesto Valverde suma 40 partidos seguidos sin perder en el Camp Nou en LaLiga: 32 victorias y ocho empates. Es su mejor racha invicto en casa en LaLiga desde noviembre de 1993, cuando acumuló 34 triunfos y seis igualadas.

Un cúmulo de circunstancias en contra que el líder de Primera división tendrá que afrontar para mantener su actual estatus; su mayor reto.