El Estadio Jesús Navas

El estadio principal de la ciudad deportiva del Sevilla cambiará de nombre y abandonará la denominación de Viejo Nervión para llamarse Jesús Navas. Así lo ha decidido el consejo de aministración del conjunto nervionense en la reunión celebrada el miércoles.

"Entendemos que el nombre adecuado para este estadio es el de Jesús Navas", le comunicó el propio José Castro al extremo. "Es una sorpresa para mí, me he criado aquí, he crecido en este campo. Que el campo principal de la ciudad deportiva lleve mi nombre es un orgullo". "Creemos que por tus valores, por tu trabajo, por tu forma de ser, por tu sevillismo y por todo lo que nos has dado en estos años, creo que era justo poner tu nombre para que se inmortalizara en este estadio", añadió el presidente.

Como recuerda el club en un comunicado, Navas, canterano del Sevilla, posee los récords de más partidos jugados con la camiseta nervionense, más finales disputadas con el Sevilla y más títulos -dos UEFAS, dos Copas, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España- junto con otros mitos del club, y es el jugador del Sevilla que más veces ha vestido la camiseta de la selección, con 35 internacionalidades con la Roja, con la que ha sido campeón de Europa y del Mundo. A esos títulos hay que añadir una liga inglesa y dos copas de la liga británica en 663 partidos oficiales.