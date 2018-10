Machín: "He corroborado que estaba preparado para entrenar al Sevilla"

Pablo Machín ha reivindicado su trabajo en el Sevilla superados los 100 días al frente de la nave nervionense pero, a las puertas del partido ante el F.C. Barcelona, ha declarado que "no se puede vivir del pasado" y que serán los próximos días los que determinarán si está "capacitado" para dirigir al Sevilla.

En declaraciones a la Ser, el técnico del Sevilla ha querido restarse presión por la condición de líder de su equipo. "Para gustos los colores. Nos gusta que nos digan cosas positivas, pero sabemos qué profesión tenemos y hay que ser prudentes, alargar esta buena ola, pero seguir en la misma línea de trabajo. Los mismos que nos dicen ahora que somos muy buenos, les va a costar muy poco decir lo contrario cuando no vayan tan bien".

En su opinión, el parón les ha venido bien en lo anímico. "Para mí, tener un fin de semana libre es gloria. Si vas líder, es gloria bendita. Pero volvemos a la realidad, tenemos un partido súper exigente y atractivo, entre los dos primeros. El escenario es imponente, pero los grandes equipos tienen que sobreponerse a todas las circunstancias. El Camp Nou será difícil, pero nuestra intención es ir a ganar".

Para ese partido ante el conjunto culé, Machín descarta, como hizo con Maffeo en el Girona, un marcaje al hombre a Messi. "Messi lleva muchos años demostrando que es el mejor jugador del mundo. Se ha intentado hacer un poco de todo y lo más efectivo es que no tenga su día y nosotros sí, así se equilibrarán las fuerzas. Hagamos lo que hagamos, él siempre es determinante. Si nos centramos sólo en él, habrá otros que podrán aprovechar su oportunidad. No vamos a dar pistas excesivas de lo que vamos a hacer. El propio Valverde intentó hacer un marcaje al hombre con Balenciaga cuando era entrenador del Athletic. Messi hizo ese día una jugada que todos recordamos. Yo también lo he intentado. Estoy contento por cómo fue a la hora de parar el mejor jugador, pero igualmente salimos derrotados (3-1), porque el resto de jugadores demostraron que eran mejor que nosotros. Hay que valorar las cosas y ver qué tipo de jugadores tenemos nosotros porque desordenas al equipo, restas importancia a uno de tus jugadores, al que limitas. Y un futbolista como Maffeo está capacitado para anular a Messi, pero no sé si en el Sevilla tenemos a ese jugador que sea tan sacrificado que pueda centrarse en el aspecto defensivo. Messi es bastante inteligente como para aprovechar la más mínima concesión", ha señalado el técnico.

Prudente, pero ambicioso, Machín va a Camp Nou pensando que va a "salir líder". "Otra cosa es que podemos pensar que no va a ser fácil. Del Camp Nou se escapan pocos puntos, pero si hacemos bien las cosas, no sólo podemos puntuar, sino ganar. Si vamos pensando que va a ser complicado, le estamos dando ventajas al Barça".

En poco más de un mes, el tiempo transcurrido desde la derrota ante el Getafe hasta ahora, el Sevilla ha experimentado un cambio radical, algo que Machín confiesa que no le ha sorprendido, como tampoco el rendimiento que han ofrecido jugadores como el Mudo o Sarabia. "Sinceramente, no. Siempre he pensado que el Mudo tiene que dejar de ser intermitente. A Banega sé que puede rendir en cualquier posición. Mi idea no era que jugase de pivote defensivo. Sarabia sabía que iba a ser importante. Las circunstancias han hecho que tengan que jugar en otras posiciones, y fruto de su compromiso han rendido para hacer un equipo equilibrado. Ellos han sido muy receptivo. Todos tenemos que aportar. La calidad no se enseña, se tiene, pero hay que generar los automatismos para que brillen".



Una transformación en la que el técnico ha tenido mucho que ver y por ello reivindica su trabajo. "Los entrenadores aprendemos día a día y aprendes más de los malos momentos que de los buenos. Las dificultades han existidos, pero hemos sido capaces de minimizarlas. Cada día aquí es un aprendizaje. Es un máster. He corroborado que estaba lo suficientemente preparado para llegar a un club como el Sevilla para que jugara como yo siento. Esto es objetivo, el Sevilla está francamente bien, pero no se vive del pasado, los próximos días marcarán si estoy capacitado para conseguir los objetivos".