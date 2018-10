Machín, su relación con Caparrós, la situación de los delanteros y el derbi

Además de reivindicar su trabajo y hablar sobre su visita al Camp Nou para medirse al F.C. Barcelona, Pablo Machín, durante su entrevista en la Ser, ha tratado otros asuntos como su relación con Caparrós, la situación de Ben Yedder en el equipo, el papel de Muriel, las necesidades del equipo de cara al próximo mercado de fichajes o el derbi ante el Betis.

En cuanto a la figura del director de fútbol, el utrerano Joaquín Caparrós, Machín ha defendido que es complicado asumir la responsabilidad de sustituir a alguien como Monchi, cuya "sombra sigue siendo muy alargada", pero destaca que la gente que comanda la dirección deportiva "va a poner todo de su parte" para conseguir los objetivos que se ha marcado el club. Del mismo modo, el técnico soriano reconoce que su relación con Joaquín es muy fluida y que siempre le ha "ayudado".

A cerca de las necesidades del equipo de cara al próximo mercado invernal, Machín se ha mostrado bastante claro y conciso: "Las necesidades siguen siendo iguales. Todo el mundo quiere tener a los mejores futbolistas. En cuanto al tema concreto, de un segundo Banega, tenemos a un futbolista que no hemos podido ver, que es Gonalons, que es un jugador que nos puede dar mucho y tenemos que darle la oportunidad de demostrarlo. La zona defensiva siempre hemos querido tener a dos jugadores por puesto, estamos ayudándonos de Berrocal, pero sí es obvio que necesitamos reforzarnos ya no sólo por las lesiones. Ahí necesitaremos algo. Lo que tiene que venir tienen que ser cosas que mejoren lo que tenemos. Las circunstancias pueden cambiar de aquí a enero. Hablar ahora es prematuro. Ahora es labor de la secretaría técnica peinar el mercado y acertar con lo que se traiga".

El cambio de estatus de Ben Yedder y el ostracismo de Muriel han sido otros de los temas que ha tratado el técnico del Sevilla, que asegura que el franco-tunecino ha entenido a la perfección su mensaje. "Cuando una cosa se repite muchas veces, parece que es verdad. Yo nunca he dudado de la capacidad goleadora de Ben Yedder. Otra cosa es que yo le haya pedido que además de hacer goles haga otras cosas. A lo mejor no tiene mucho carisma. Su apariencia física no es la ideal, pero sus números hablan por sí sólos. Yo nunca he dudado de que fuera aprovechable. Nunca ha sido transferible. Porque desde el club eso se tenía muy claro y yo eso lo asumí y lo corroboré en el momento en el que empezó la competición de verdad. Y ojalá siga trabajando como hasta ahora. Porque cuando trabajas por sus compañeros, sus compañeros también van a trabajar por él. Si hace muchos goles tanto él como André Silva como todos, será más fácil que consigamos los objetivos ambiciosos".

De esta forma, Machín reconoce que asumió el mandato del club de contar con Ben Yedder, al que le ha pedido más implicación a nivel colectivo. "Es difícil poner a un futbolista sólo por sus goles. Yo creía que Ben Yedder podría ser mejor jugador y eso pasaba por que se implicara más en el juego colectivo. Y ahora no tengo ninguna queja. No le puedo pedir que haga cosas para los que no está capacitado, pero es un jugador que quiere, y por eso está ahí. Está más comprometido".

La situación de Ben Yedder contrasta con la de Muriel, para el que Machín pide paciencia. "Vamos a ver a un Muriel que nos va a sorprender. Mi labor es sacar el mayor rendimiento. Tiene potencial, hay que intentar que el jugador encuentre su momento. No estamos ni a un cuarto de la Liga y seguro que habrá momentos en los que le necesitemos. Espero que nos dé más tardes de fútbol. Le gusta más jugar por detrás el punta. Confío en que a lo largo de la temporada pueda quitar esas dudas que muchos están teniendo y se están haciendo muy grande".

En cuanto a la continuidad de André Silva, el preparador nervionense ha declarado que le gustaría "tener el dinero para ficharlo", pero entiende que es demasiado pronto para tomar una decisión.

Cuestionado por los objetivos de la temporada, se mostró muy ambicioso. "Lo que asumo es que la gente tiene que ilusionarse, que piensen que somos capaces de conseguir cualquier cosa, pero la única forma de conseguirlo es ir ganando partido a partido. Cuando queden 8 o 10 jornadas, la clasificación es la que nos dirá hasta dónde estamos capacitados. Si estuviéramos en Champions al final de la temporada, estaría dando palmas con las orejas. El más ambicioso de todos, más allá del aficioando más exigente, soy yo. Primero conmigo mismo y después con los futbolistas, pero tenemos que ser conscientes de que cada uno tiene el potencial que tiene. Decir que el Sevilla va a pelear hasta el final por laliga es muy complicado. En los años de bonanza, se ha peleado por la Champions y ese será el objetivo máximo al que se puede acceder. Tenemos una obligación que es estar en Europa. Ojalá podamos entar en Champions, y eso tenemos que ir demostrándolo jornada a jornada. Yo firmaría clasificarnos para la Champions".

Para terminar, Machín ha recordado el derbi ante el Betis, en el que insiste en que la aplicación del VAR no fue del todo justa. "Los recuerdos de ese partido los tengo en el sótano. Es pasado. Tenemos que aprender de todo, pero tenemos que ir ganando todos los partidos hasta que llegue el próximo derbi y demostrar que somos capaces de revertir la situación. Lo que tengo claro es que más allá de que empezáramos no tan bien, a medida que pasaban los minutos pensaba que el partido iba a acabar de nuestro lado. Pensba que estaba más cerca nuestro triunfo. Hay una jugada puntual, que hasta el propio comité nos dio la razón, y muchas veces en el fútbol son momentos y chispazos. Si el VAR hubiese sido objetivo, podría haber cambiado todo. Pero esto formará parte de la historia y servirá para que la gente del VAR coja experiencia".