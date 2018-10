Kjaer: "Si plantas el autobús en el Camp Nou pierdes 9 de cada 10"

El Sevilla visita el Camp Nou este sábado para medirse al Barcelona en condición de líder de la categoría y con la moral por las nubes, pero con las reservas propias de enfrentarse a una de sus bestias negras. Un punto es lo que separa a los sevillistas de los azulgranas, que no andan en su mejor momento, algo que querrán aprovechar los de Machín para afianzarse en la cabeza de la clasificación y, de paso, acabar con esa mala racha de resultados ante los culés.

Por eso, los de Nervión viajan sin miedo para enfrentarse al equipo de, posiblemente, el mejor jugador del mundo, Leo Messi, al que el central sevillista Simon Kjaer asegura no temer. "¿Hay más palabras en el mundo para describir a Messi? Es simplemente un jugador fantástico, y cuando alcanza su mejor nivel, es extremadamente difícil detenerlo", ha asegurado el danés en una entrevista para 'Omnisport', en la que alerta del peligro de centrarse en parar únicamente al argentino. "No puedes marcar sólo a Messi, porque el Barcelona tiene tantos otros grandes jugadores que pueden aprovechar los espacios que les dejas... Debes defenderte colectivamente contra Messi y reducir los espacios en los que puede trabajar, y de esa manera, trata de asegurarte de que no tendrá su mejor partido contra ti", añade.

Desde 2010, el Sevilla no ha vencido al Barça en el Camp Nou, pero Kjaer entiende que no deben viajar a la Ciudad Condal pensando en los precedentes. "No puedes ir al Camp Nou con miedo en tu mente, porque entonces estás acabado. Tienes que creer en ti mismo como equipo, creer en la forma en que juegas al fútbol. Así que no, no les tememos, pero obviamente los respetamos como uno de los mejores equipos del mundo", añade el internacional, que espera que los culés no tengan su mejor día."Habiendo dicho eso, es nuestro trabajo asegurarnos de que no alcancen su máximo nivel contra nosotros. Y que alcancemos el nuestro. Debes hacer que el Barca se sienta incómodo y desafiarlo con tu plan de juego, de modo que tengan que concentrarse. Estacionar el autobús no es una opción en el Camp Nou. Entonces perderás nueve de cada 10 veces".