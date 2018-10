Caparrós, sobre el partido del Barça, el VAR, Machín, Portu...

Joaquín Caparrós, director de fútbol del Sevilla, pasó anoche por los micrófonos de 'El Partidazo' de Cope para analizar el choque de mañana ante el Barcelona. "No está en su mejor momento, está LaLiga un poco loca y vamos a ver si en esta locura un club como el Sevilla se cuela, nosotros tenemos claro el objetivo que es jugar Champions. Vamos a ver cómo evolucionan los meses y aspirar a lo máximo", dijo el utrerano que no cree que el marcaje individual a Messi sea una solución infalible: "Yo soy un enamorado del trabajo zonal, pienso más en el concepto, nuestro entrenador ha preparado el partido, pero pienso que es en un trabajo zonal de todo el equipo, bien trabajado, ante todo eso está el talento y la creatividad de los futbolistas, si Messi tiene su día...".

Aun así, Caparrós va confiado en hacer un buen papel en un escenario complicado: "Nosotros vamos al Nou Camp sabiendo que será difícil pero que será un partido abierto, los futbolistas están convencidos que pueden conseguir un resultado positivo, tenemos una buena plantilla, un entrenador que prepara los partidos y todo el sevillismo estamos confiados que podemos sacar un buen resultado. ¿El empate? No es mal resultado pero la plantilla está en un buen momento y hay que jugar el partido".

Con Caparrós en el banquillo fue la última victoria sevillista en el Camp Nou: "Sí, me lo han recordado estos días, fue un partido muy curioso, el famoso partido poco después de la dimisión de Gaspar creo recordar y ganamos 0-3 allí e hicimos un magnífico encuentro".

Un Sevilla muy goleador: "Los futbolistas, primeros tenemos un magnífico entrenador y plantilla, los jugadores poco a poco van cogiendo el concepto que quiere Machín. Ante el Levante fue una victoria importante, cogimos mucha confianza y después contra el Madrid nos reafirmamos esa confianza. Los resultados hacen que los equipos vayan creciendo, estamos en un buen momento pese a los lesionados. Eso va a hacer que el nivel de exigencia en el grupo sea grande y el beneficiado sea el equipo, tenemos mucha confianza y esperanza en una temporada que será muy dura pero que puede ser muy bonita".

Lucha por LaLiga: "Estamos bien posicionados, estamos empezando, queda mucho de campeonato, nuestro objetivo es Champions y a partir de ahí veremos cómo evoluciona la temporada, no podemos desperdiciar nada. Tenemos una buena plantilla, el entrenador gestiona bien a los futbolistas, estamos todos contentos y esperanzados de cara al partido del sábado sabiendo que es difícil".

VAR: "A mí no me gusta el VAR, FIFA quiere poner un fútbol más audiovisual, el tiempo dirá si es mejor o peor pero se está perdiendo la pasión, se dice que hay más justicia pero esto es fútbol es un juego y tiene que haber error. Se pierde esa pasión de celebrar el gol, ahora tienes que esperar al VAR, si luego te lo dan ya no se expresa con esa pasión del gol. El tiempo dirá, a lo mejor dentro de unos meses rectifico, pero actualmente no me gusta".

Su relación con Machín: "Me llevo muy bien con él, es una apuesta pero queremos brindarle que el equipo esté muy unido, la comunicación es importante, cuando no la hay es ruina total. Intentamos solucionar el día a día de un equipo. Uno siempre es entrenador, sigo pensando como entrenador pero sí que desconecto rápido, estoy entregado en ayudar a nuestro entrenador".

Portu: "No se fichó porque dijimos que hasta cierta cantidad y pusimos una hora, el Girona quería más dinero y lo alargó en el tiempo y así que pusimos final a la negociación. Tenemos a Ben Yedder, este chico solo sabe meter goles, creo que tenemos tanto con él y André una gran pareja, también está Muriel que no está entrando ahora pero que son de un nivel 'top'".